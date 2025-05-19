США ухвалили важливе рішення на підтримку України. Техніка вже на шляху

Перший "Абрамс" прибув до України наприкінці вересня 2023 року

Перші танки M1A1 Abrams від Австралії, постачання яких затрималося через США, вже в дорозі України. Проте у Вашингтоні залишаються незадоволені цим рішенням країни передати Києву 49 танків виробництва Сполучених Штатів.

Процес передачі танків загальмувався через США

За даними видання ABC, перш ніж розпочався процес доставки, Австралії довелося чекати на схвалення Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Зрештою його було надано, проте американські чиновники залишилися незадоволеними цим.

"Минулого року, ще до того, як Дональд Трамп повернувся на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків "Абрамс" буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх підтримувати", – сказав один американський чиновник на умовах анонімності.

В Австралії відправляють "Абрамси" попри сумніви

Минулого місяця представник Міністерства оборони Австралії висловив побоювання, що відправка цих танків до України є хорошим рішенням. Вони мають певні недоліки.

"Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини. Дах танка — найслабше місце "Абрамса", і це війна безпілотників", — сказав чиновник.

"Абрамси" потрібні на полі бою

Австралійський парк із 59 списаних танків M1A1 Abrams було придбано у 2007 році. Жодного разу їх не було розгорнуто у зоні бойових дій. На зміну "Абрамсам" приходять нові бойові танки M1A2. Законсервовані, але все ще боєздатні машини було запропоновано передати Україні. Навіть якщо танки мають певні проблеми, вони необхідні — хоча б у якості "донорів" запчастин для вже наявних у ЗСУ танків.

Танки Abrams M1A1 — характеристики

Екіпаж — 4 людини,

Вага — 57 тонн,

Головне озброєння — 120 мм гладкоствольна гармата М256,

Другорядне озброєння:

1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB,

2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений),

Операційна дальність 410 км,

Швидкість:

по шосе — 67,6 км/год

по бездоріжжю — 48,3 км/год.

У порівнянні з танками, що вже використовуються в ЗСУ, Abrams має здебільшого краще бронювання та бронебійність. Гармата Abrams використовує снаряди, які розроблялись, щоб пробивати танки СРСР та РФ, зокрема сучасні російські Т-80 та Т-90.

Як повідомляв "Телеграф", танк M1 Abrams навіть у своїй версії М1А1 значно перевершує будь-яку радянську та російську сучасну аналогічну техніку. За словами українських військових російський Т-90А значно йому програє.