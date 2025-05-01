У США думають про страшне покарання покупцям російської нафти: яким країнам це загрожує

Цей законопроєкт, за словами Грема, "є інструментом у арсеналі президента Трампа"

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги готові підтримати законопроєкт, який запровадить нові "нищівні" санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари, якщо президент РФ Володимир Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні. Грем сказав про це після підписання угоди про надра між Україною та США.

Про це повідомляє Bloomberg. За словами сенатора, мета законопроєкту — допомогти президенту США Дональду Трампу у його зусиллях щодо припинення війни Росії проти України.

Документ передбачає введення 500% тарифу на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг.

"Я хочу переговорного завершення війни, гідно та справедливо. Я думаю, що Трамп — найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають думку Сенату, що ми бачимо головним лиходієм Росію", — заявив Ліндсі Грем.

Сенатор наголосив, що Путін "зробить величезну помилку, намагаючись грати з Трампом". Цей законопроєкт, за словами Грема, "є інструментом у арсеналі президента Трампа".

Грем додав, що він має достатню підтримку в Палаті представників, щоб також винести законопроєкт про санкції на розгляд там. На думку сенатора, заходи, які передбачає документ, можуть "розгромити" російську економіку.

Що відомо про законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025

Він був поданий Гремом і сенатором-демократом Річардом Блументалем. Документ містить первинні та вторинні санкції щодо Росії й країн, які підтримують її агресію, у разі відмови Москви від переговорів, порушення угоди або повторного вторгнення в Україну. Також пропонується 500-відсоткове мито на імпорт з країн, що купують російські енергоносії та уран, повідомляв WSJ.

У пресслужбі Грема пояснили, що насамперед обмеження вдарять по Китаю, Індії та Ірану. Там зазначили, що попри потенційний вплив на деякі європейські країни, на переговорах з представниками Німеччини, Великої Британії, Польщі, Франції та інших союзників вдалося досягти згоди: настав час визначитися, з ким вони — із Заходом чи з Росією.

Які країни закуповують енергоносії у Росії

За даними Щомісячного аналізу російського експорту викопного палива та відповідних санкцій, у лютому поточного року п’ять найбільших країн-імпортерів російського викопного палива в ЄС разом заплатили Росії 1,3 млрд євро за свій імпорт. Понад половину якого становив ЗПГ (зріджений природний газ).

Які країни купують російські енергоносії

Вугілля: з 5 грудня 2022 року і до кінця лютого 2025 року Китай придбав 45% усього російського експорту вугілля. Індія (18%), Туреччина (10%), Південна Корея (10%) і Тайвань (5%) завершили п’ятірку найбільших покупців.

з 5 грудня 2022 року і до кінця лютого 2025 року Китай придбав 45% усього російського експорту вугілля. Індія (18%), Туреччина (10%), Південна Корея (10%) і Тайвань (5%) завершили п’ятірку найбільших покупців. Сира нафта: Китай закупив 47% російського експорту нафти. Далі йдуть Індія (38%), ЄС (6%) і Туреччина (6%).

Китай закупив 47% російського експорту нафти. Далі йдуть Індія (38%), ЄС (6%) і Туреччина (6%). Нафтопродукти: найбільший покупець — Туреччина, вона придбала 25% російського експорту нафтопродуктів. На другому місці Китай (12%), на третьому — Бразилія (11%).

найбільший покупець — Туреччина, вона придбала 25% російського експорту нафтопродуктів. На другому місці Китай (12%), на третьому — Бразилія (11%). ЗПГ: Найбільше придбав ЄС — 50% російського експорту ЗПГ. Далі йде Китай (21%) і Японія (18%).

Найбільше придбав ЄС — 50% російського експорту ЗПГ. Далі йде Китай (21%) і Японія (18%). Трубопровідний газ: ЄС також був найбільшим покупцем, придбавши 39% російського трубопровідного газу. Китай купив 28%, а Туреччина 27%.

Як повідомляв "Телеграф", висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз вже має план дій на випадок, якщо через саботаж Угорщини не вдасться продовжити антиросійські санкції у липні цього року. Проте Брюссель намагатиметься все ж зберегти єдність своїх членів, навіть таких, як Угорщина.