Трамп більше не читатиме розвіддані. В NBC News дізналися причину

Одне із джерел телеканалу повідомило, що "проблема Трампа в тому, що він час дивиться телевізор"

Дональд Трамп буде переглядати розвіддані по відео. Керівниця Національної розвідки США Тульсі Габбард планує змінити формат щоденних брифінгів для президента США, аби вони краще відповідали його стилю сприйняття інформації.

Про це повідомили на телеканалі NBC News з посиланням на пʼять проінформованих джерел. За інформацією ЗМІ, Габбард попросила нинішніх і колишніх співробітників розвідки запропонувати, як можна змінити щоденні президентські брифінги (PDB) відповідно до політичних інтересів і звичок Трампа.

Чотири співрозмовники телеканалу стверджують, що серед запропонованих варіантів – відеоверсія PDB, яка за своїм виглядом і форматом буде схожа на трансляцію Fox News.

NBC News описує, що згідно з цією ідеєю, офіс директорки Національної розвідки міг би найняти продюсера Fox News для виробництва відеоверсії брифінгу та одну з телеведучих – для її презентації.

Одне із джерел телеканалу повідомило, що "проблема Трампа в тому, що він не читає, а весь час дивиться телевізор".

Також Габбард обговорювала інші зміни до PDB, зокрема її адаптацію відповідно до інтересів президента США: наголос на інформації про економічні та торговельні питання і менше уваги до війни в Україні, йдеться в матеріалі.

І зміна формату щоденних брифінгів президента США, і зміна змісту – це звичайна практика, яка супроводжувала попередників Трампа.

Варто додати, що раніше ЗМІ писали, що відколи президент Дональд Трамп був приведений до присяги в січні, він прослухав лише 12 доповідей представників розвідки в рамках "Щоденного брифінгу президента".

Як повідомляв "Телеграф", американці готують неприємний сюрприз Трампу на день народження.