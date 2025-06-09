Трамп більше не поспішає із завершенням війни Росії та України: Клімкін пояснив, що сталося

Американці зараз мають більш гучні внутрішні події

Президент США Дональд Трамп перестав поспішати із завершенням війни Росії проти України, оскільки зараз на нього не чинять внутрішнього тиску з цього питання. Крім того, він не робитиме публічних оцінок української операції "Павутина", через яку російська стратегічна авіація зазнала непоправних втрат.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо НВ". За його словами, Трамп хоче отримати результат, проте його він розглядає лише в контексті того, чи зможе його використати у внутрішній політиці.

І зараз у внутрішній американській політиці є важливіші історії, на кшталт голосування за бюджетний законопроєкт чи скандал між Трампом і мільярдером Ілоном Маском.

"Але кілька нюансів, які, напевно, важливі для розуміння ментальності Трампа. Він хоче отримати результат і для нього дуже важливо показати, що тільки він може отримати результат стосовно нашої війни. Питання тільки в тому, коли і який результат отримати. І для нас це один результат, а для Трампа зовсім інший результат", — сказав Клімкін.

За словами дипломата, американський президент розуміє, що вести переговори з Путіним він може лише якщо сформувати певне ставлення до нього. І воно не може бути позитивним чи негативним.

Саме через це Трампа не даватиме якоїсь емоційної оцінки української операції "Павутина", а слідом за ним якоїсь яскравої реакції не варто чекати і від європейських лідерів.

Клімкін зазначив, що безумовно на Заході вражені та раді успіхом української операції. Крім того, її успіх також викликав захоплення і серед країн незахідного світу, які знову зрозуміли, що фундаментальні вразливості російської армії нікуди не поділися.

Нагадаємо, колишній посол у США Валерій Чалий раніше розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що Трампа влаштує варіант України як буферної зони між Росією та Заходом.