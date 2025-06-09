Трамп більше не поспішає із завершенням війни Росії та України: Клімкін пояснив, що сталося
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Американці зараз мають більш гучні внутрішні події
Президент США Дональд Трамп перестав поспішати із завершенням війни Росії проти України, оскільки зараз на нього не чинять внутрішнього тиску з цього питання. Крім того, він не робитиме публічних оцінок української операції "Павутина", через яку російська стратегічна авіація зазнала непоправних втрат.
Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо НВ". За його словами, Трамп хоче отримати результат, проте його він розглядає лише в контексті того, чи зможе його використати у внутрішній політиці.
І зараз у внутрішній американській політиці є важливіші історії, на кшталт голосування за бюджетний законопроєкт чи скандал між Трампом і мільярдером Ілоном Маском.
"Але кілька нюансів, які, напевно, важливі для розуміння ментальності Трампа. Він хоче отримати результат і для нього дуже важливо показати, що тільки він може отримати результат стосовно нашої війни. Питання тільки в тому, коли і який результат отримати. І для нас це один результат, а для Трампа зовсім інший результат", — сказав Клімкін.
За словами дипломата, американський президент розуміє, що вести переговори з Путіним він може лише якщо сформувати певне ставлення до нього. І воно не може бути позитивним чи негативним.
Саме через це Трампа не даватиме якоїсь емоційної оцінки української операції "Павутина", а слідом за ним якоїсь яскравої реакції не варто чекати і від європейських лідерів.
Клімкін зазначив, що безумовно на Заході вражені та раді успіхом української операції. Крім того, її успіх також викликав захоплення і серед країн незахідного світу, які знову зрозуміли, що фундаментальні вразливості російської армії нікуди не поділися.
Нагадаємо, колишній посол у США Валерій Чалий раніше розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що Трампа влаштує варіант України як буферної зони між Росією та Заходом.