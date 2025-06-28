"Ніколи ще Штірліц не був так близько до провалу": Рубіо посміявся над жартом Трампа і став мемом (відео)

Ситуація вийшла незручною

Іноді навіть дипломати найвищого рівня дають слабину і ненароком демонструють свої справжні емоції. Наприклад, державний секретар США Марко Рубіо під час промови президента Дональда Трампа так і не зміг зрозуміти напевно сміятися йому з жартів шефа чи не варто.

Кадрами з Білого дому поділився telegram-канал "Всевидюче око". На короткому ролику видно, що Рубіо відчайдушно намагається вдавати, що жарти Трампа смішні, але його вираз обличчя явно говорить про протилежне.

Ситуація сталася, коли в Білому домі відбулося підписання документа, який покликаний покласти край затяжному конфлікту між Демократичною республікою Конго і Руандою. Під час розмови з пресою Трамп раптово почав фліртувати з уродженкою ДРК, журналісткою Харіаною Верас. Вона повідомила, що документ дає надію на найкращі дні в її країні, а президент хотів би висунути Трампа на Нобелівську премію миру. Глава Білого дому утриматися від таких відкритих лестощів не зміг.

"Мені не дозволено так говорити, знаєш, це може стати кінцем моєї політичної кар’єри, але ти прекрасна — і ти прекрасна всередині. Хотів би я, щоб у мене було більше таких репортерів, як ти", — сказав американський президент.

Рубіо, як і інші чиновники Білого дому, звичайно посміявся з жарту шефа, але на його обличчі було помітно, що сказане Трампом його явно насторожило.

В українському сегменті мережі користувачі не змогли залишити реакцію Рубіо без коментарів.

Реакція на сміх Рубіо

Нагадаємо, Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрілися на саміті НАТО. У мережі вже почали жартувати, що Зеленський приїхав туди в костюмі та запасом карт.