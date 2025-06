Над нею сміються, але вважають культовою: у чому секрет зачіски Трампа і чому він не змінює стиль

Зачіска Трампа давно стала частиною його власного бренду

Образ Дональда Трампа став відомим не лише завдяки статусу, а й завдяки деталям зовнішності, які він перетворив на елементи фірмового стилю. Йдеться не лише про його незмінні червоні краватки, а й про "фірмову" зачіску, яка давно стала об’єктом уваги, обговорень і глузувань.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, у чому секрет дивної зачіски Дональда Трампа і чому він не змінює десятиліттями свій стиль. Ми дізналися деякі факти.

Чому у Трампа така дивна зачіска

Дональд Трамп почав вибудовувати свій відомий образ ще в 1980-х — задовго до того, як зайнявся великою політикою. Його зачіска з об’ємним укладанням і характерним зачосом швидко стала однією з найвідоміших деталей зовнішності. Але це була не просто зачіска, а старанно продуманий елемент іміджу.

Зачіска Трампа стала культовою, Фото: Getty Images

Колір його волосся варіювався від жовтуватого до світло-рудого, а його дивно покладена "хвиля" на лобі, яка смішно підіймається при сильному вітрі, часто викликала глузування і була предметом карикатур. Але попри це, зачіску Трампа вважають "унікальною", він майстерно зробив її частиною особистого бренду, щоб відрізнятись від інших. У мережі ходили чутки, що президент США має перуку, але він це категорично заперечує.

Над зачіскою Трампа неодноразово сміялися, Фото: Getty Images

У гучній книзі Майкла Вулфа "Вогонь і лють: усередині Білого дому", зачісці 45-го президента США присвячений окремий розділ, де розкриваються маловідомі подробиці його зовнішнього образу.

Згідно з книгою, Трамп у минулому переніс операцію зі скальп-редукції — процедуру, популярну в США у 1980-х. Її суть полягала в тому, щоб видалити залисини, а потім натягнути ділянки шкіри з густішим волоссям. Але операція пройшла не дуже вдало й у Трампа залишився шрам, а волосся в передній частині голови почало рости нерівномірно. І щоб приховати ці недоліки, президент США виробив особливе укладання, яке зробило його образ більш ексцентричним.

Дональд Трамп зробив дивну зачіску частиною свого іміджу, Фото: Getty Images

У книзі автор, посилаючись на слова актриси фільмів для дорослих Стормі Деніелс, яка мала роман із Трампом, зазначає наявність у політика свого роду забобонів, пов’язаних з його зачіскою. За її словами, Дональд вірить, що його "сила" тісно пов’язана з волоссям, і якщо він його втратить, то втратить статус і владу. Можливо, він надає їй містичного значення, порівнюючи з біблійною історією про Самсона, сила якого була у волоссі.

Дональд Трамп вірить, що у його волоссі "сила", Фото: Getty Images

Сам Дональд Трамп з іронією ставиться до жартів про свою зачіску і в книзі "The Art of the Deal" розповів, що сам укладає волосся, витрачаючи на це всього 10-15 хвилин. Спочатку президент США зачісує волосся вперед, потім укладає назад за допомогою лаку.

Як виглядає зачіска Дональда Трампа, Фото: Getty Images

Він також поділився, що використовує недорогий шампунь і дотримується простих методів миття та укладання, хоча точні витрати на догляд залишаються невідомими.

