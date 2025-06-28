"Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу": Рубио посмеялся над шуткой Трампа и стал мемом (видео)

Ситуация получилась неловкой

Иногда даже дипломаты самого высокого уровня дают слабину и ненароком демонстрируют свои настоящие эмоции. Например, государственный секретарь США Марко Рубио во время речи президента Дональда Трампа так и не смог понять наверняка смеяться ли ему с шуток шефа или не стоит.

Кадрами из Белого дома поделился telegram-канал "Всевидящее око". На коротком ролике видно, что Рубио отчаянно пытается делать вид, что шутки Трампа смешные, но его выражение лица явно говорит об обратном.

Ситуация произошла, когда в Белом доме произошло подписание документа, который призван положить конец затяжному конфликту между Демократической республикой Конго и Руандой. Во время разговора с прессой Трамп внезапно начал флиртовать с уроженкой ДРК, журналисткой Харианой Верас. Она сообщила, что документ дает надежду на лучшие дни в ее стране, а президент хотел бы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава Белого дома удержаться от столь открытой лести не смог.

"Мне не позволено так говорить, знаешь, это может стать концом моей политической карьеры, но ты прекрасна — и ты прекрасна внутри. Хотел бы я, чтобы у меня было больше таких репортеров, как ты", — сказал американский президент.

Рубио, как и другие чиновники Белого дома, конечно посмеялся над шуткой шефа, но по его лицу было заметно, что сказанное Трампом его явно насторожило.

В украинском сегменте сети, пользователи не смогли оставить реакцию Рубио без комментариев.

Реакция на смех Рубио

Напомним, Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились на саммите НАТО. В сети уже начали шутить о том, что Зеленский приехал туда в костюме и запасом карт.