На сварці Маска та Трампа можна було заробити гроші: яким би був виграш

Мільярдер заявив, що його дописи "зайшли надто далеко"

Конфлікт між Трампом та Маском продовжує привертати увагу — мільярдер Ілон Маск попросив вибачення перед президентом США Дональдом Трампом. Букмекери приймали ставки на його вибачення.

На букмекерському сервісі Polymarket приймають ставки на розвиток подій у конфлікті Трампа та Маска. Люди роблять ставки на їхнє примирення. Станом на 11:50 11 червня шанси оцінювали так:

Трамп та Ілон публічно помиряться до п'ятниці (13 червня) — шанси 27% (-3%)

Чи перепросить Ілон Трампа до липня — шанси оцінюють у 99% (+56%)

Варто зазначити, що шанси на вибачення Маска злетіли після 10:00 (за київським часом). Свій пост з вибаченнями мільярдер опублікував о 10:04.

До вибачень Маска коефіцієнт був 3,0. Тобто, поставивши на це 1000 доларів можна було виграти 3000. Зараз він встановлений на рівні 1,18 — виграш з 1000 доларів буде 180. Тобто букмекери майже не сумніваються, що до п'ятниці вони вже помиряться.

Як перепросив Маск

"Я шкодую про деякі свої дописи щодо президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", – написав він.

Суперечка між Трампом та Маском — що відомо

Конфлікт між Трампом та Маском розгорівся у червні, після майже річного періоду тісної співпраці. Після років підтримки демократів, Маск у 2024 році став найбільшим республіканським донором, витративши майже 300 мільйонів доларів на підтримку Трампа. Він швидко увійшов до найближчого кола президента, з'являючись у Білому домі та на засіданнях кабінету міністрів. Трамп навіть призначив Маска главою Департаменту урядової ефективності (DOGE) для скорочення витрат.

Проблеми почалися, коли Маск засудив законопроєкт Трампа про зниження податків і витрати. На його думку, він значно збільшить державний борг США у 36,2 трильйона доларів.

Маск почав публічно атакувати Трампа — стверджував, що той програв би вибори без його підтримки та навіть натякнув, що президент є педофілом. Пізніше він оголосив, що має намір створити свою політичну партію, чим може загрожувати американській двопартійній системі.

У відповідь Трамп погрожував скасувати федеральні контракти компаній Маска. Той відповів, що SpaceX почне виводити з експлуатації свої космічні кораблі Dragon.

Як писав "Телеграф", політолог Іван Преображенський оцінив, чи піде на користь Росії конфлікт між Трампом та Маском. На його думку, він може сприятливо позначитися на ситуації в Європі.