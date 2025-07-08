Трамп не збрехав: у Пентагоні повідомили приємну новину для України

За вказівкою американського лідера Пентагон зробить важливий крок

Сполучені Штати Америки анонсували Україні відправку нової військової допомоги у вигляді додаткової оборонної зброї. Такий крок буде зроблено, щоб країна змогла захистити себе від російської агресії.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Пентагону. Відповідна заява була зроблена головним представником Міноборони США Шоном Парнеллом.

"За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони направить додаткову оборонну зброю на Україну, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, доки ми працюємо над забезпеченням міцного миру", — зазначається у повідомленні.

До цього президент США Дональд Трамп анонсував надання Україні великої кількості військової допомоги через продовження війни з боку Росії.

При цьому, як пише Politico з посиланням на двох співрозмовників, зупинені раніше постачання частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після зустрічей на високому рівні між представниками США та України. Вони пройдуть у Римі та Києві протягом наступного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. Спочатку у Білому домі підтвердили, що таке рішення ухвалено, але побачивши розмах скандалу різко "дали задню" і спростували, що повністю припинили постачання зброї Україні. Після цього довелося виправдовуватися і Пентагону – щоправда, там спробували захистити рішення Хегсета.

Після цього 4 липня відбулася телефонна розмова Трампа та Зеленського. Він тривав 40 хвилин. Деякі ЗМІ вже назвали його "дуже добрим і позитивним". ЗМІ та експерти припускають, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, у тому числі ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. А прем’єр Італії Джорджа Мелоні, яка має з Трампом добрі стосунки, спростувала припинення допомоги – за її словами, йдеться про перегляд поставок, а не повну зупинку.

ЗМІ виявили винного у зупиненні постачання зброї Україні.