"Наші страждання стали чиєсь проблемою": журналістка про зупинку постачання зброї та обстріли Києва

Україні потрібні дії, потрібна зброя і допомога

Зупинка допомоги Україні та постійні масовані атаки Росії вже перестають дивувати світ. А в українців тим часом все менше сподівань на своїх партнерів.

Про це пише Вероніка Мелкозерова, журналістка із Києва, в матеріалі POLITICO. Кореспондентка доволі емоційно реагує на те, що президент США Дональд Трамп призупиняє допомогу Україні, що вже відчутно під час атак. Адже не тільки фронт страждає через відсутність зброї, а й цивільні.

"Розчарування в нашому найсильнішому союзнику, Сполучених Штатах, здається, заполонило всі розмови. Ми все ще благаємо про допомогу, але це схоже на крик у порожнечу. Наша рутина стала пронизана смертю, але для багатьох країн, які раніше підтримували нас, наші страждання, здається, перетворилися на чиюсь проблему", — пише Мелкозерова.

За її словами, українці щодня чують, як "світ засуджує" кожну російську атаку. Однак, окрім слів, Україні потрібні дії, потрібна зброя і допомога. Четверти рік війни виснажує усіх, але не зупиняє битву.

"Світ все ще не наважується запровадити справді жорсткі санкції проти Росії, надіслати більше систем ППО чи передати Україні заморожені активи Кремля, наша надія крапля за краплею згасає", — резюмує журналістка.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. Спочатку у Білому домі підтвердили, що таке рішення прийнято, але побачивши розмах скандалу, різко "дали задню" та спростували, що повністю припинили постачання зброї Україні. Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону – щоправда, там спробували захистити рішення Хегсета.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп зробив нову гучну заяву щодо війни в Україні та поведінки президента Росії Володимира Путіна. Разом із тим він наголосив, що його санкції — більш жорсткі, ніж попереднього голови Штатів Джо Байдена.