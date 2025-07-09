Трамп прокинувся? Україна може отримати ще одну важливу зброю проти атак РФ

Білий дім нібито звернувся до Пентагону з проханням підготувати й інші варіанти додаткового озброєння

Ракетний комплекс Patriot американського виробництва значно досконаліший за радянські системи С-300, але навіть він не здатний збити абсолютно усі ракети, які є в його радіусі дії. Наразі Дональд Трамп розглядає варіанти, як відновити військову допомогу Україні, тому серед можливої допомоги – посилення додатковою системою протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Американські посадовці кажуть, що він нібито дав таку обіцянку.

Ще один Patriot може зʼявитись в Україні

За словами Дональда Трампа, США повинні надати Україні зброю, щоб захистити себе. Американські посадовці додали, що він пообіцяв розглянути надання системи Patriot.

Окрім цього, вивчаються можливості передачі таких систем від третіх країн. Проте не уточнюється, яких саме.

В адміністрації Трампа не уточнюють і те, який повний список озброєння планується передати нашій країні. У матеріалі видання йдеться, що Білий дім нібито звернувся до Пентагону з проханням підготувати й інші варіанти додаткового озброєння.

Що передувало

Нещодавно стало відомо, що США зупинили постачання певного озброєння Україні, причому ще того, передачу якого затвердила попередня адміністрація. Зокрема йдеться про ракети до систем ППО та високоточні типи боєприпасів. У Білому домі, пояснили це тим, що поставки зупинили усім, а не лише Україні. Причиною такого рішення є нібито виснаження запасів зброї у самих Сполучених Штатах.

4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. ЗМІ та експерти припускають, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. А прем'єр Італії Джорджа Мелоні, яка має з Трампом добрі стосунки, спростувала припинення допомоги – за її словами, мова йде про перегляд постачань, а не про повну зупинку.