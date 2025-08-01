Війна США та Росії не за горами? Байден пророчить "темні часи"

Під час промови він жодного разу не назвав ім'я Трампа, але усі розуміли про кого йдеться

Експрезидент США Джо Байден заявив, що США чекають "темні часи" через дії чинного голови Білого дому Дональда Трампа. За кілька годин після цього він відреагував на погрози Кремля, вивівши у море підводні ядерні човни.

Фрагмент виступу Байдена опублікували CNN. Зазначається, що свою думку про "темні часи" він висловив під час конференції адвокатів у Чикаго.

За його словами, країна і американці наразі перебувають під тиском Трампа, який досить небезпечний у своїх діях. Байден наголосив, що "це лише початок, готуйтесь". Цікаво, що у промові експрезидент ні разу не назвав Трампа на ім'я, він казав "this guy", але люди добре розуміли про кого йдеться.

"Я пишаюся тим, що призначив суддів, які намагаються діяти максимально незалежно, справедливо, неупереджено, дотримуватися верховенства права… Хотілось би, щоб я міг сказати те саме про виконавчу владу – яка, схоже, робить усе можливе для демонтажу Конституції… Це темні часи", – сказав Джо Байден, додавши далі, що "наше майбутнє – під загрозою".

Зауважимо, що ця зустріч проходила 31 липня, а вже 1 серпня Трамп досить прямо відповів на погрози Кремля. Він віддав наказ розмістити атомну зброю "у визначених районах" після останньої заяви експрезидента Росії Дмитра Медведєва. Очільник Білого дому назвав це превентивною дією, а не прямою погрозою.

У мережі користувачі наголосили, що схожі слова Трамп казав про Байдена. Адже він неодноразово заявляв, що саме 46-й президент США "допустив війну в Україні", а також, що він сприяв "занепаду Штатів". До слова, один з лозунгів передвиборчої кампанії Трампа були слова "Зробимо Америку знову великою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп вдарив митами по союзниках, але оминув Росію та Китай. Вже відомо, у чому хитрість.