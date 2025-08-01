Война США и России не за горами? Байден предсказывает "темные времена"

В заявлении он ни разу не назвал имя Трампа, но все понимали, о ком идет речь

Экс-президент США Джо Байден заявил, что США ждут "темные времена" из-за поступков действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Через несколько часов после этого он отреагировал на угрозы Кремля, выведя в море подводные ядерные лодки.

Фрагмент выступления Байдена опубликовали CNN. Отмечается, что свое мнение о "темных временах" он высказал во время конференции адвокатов в Чикаго.

По его словам, страна и американцы находятся под давлением Трампа, который достаточно опасен в своих действиях. Байден подчеркнул, что "это только начало, готовьтесь". Интересно, что в речи экс-президент ни разу не назвал Трампа по имени, он говорил "this guy", но люди хорошо понимали, о ком идет речь.

"Я горжусь тем, что назначил судей, которые пытаются действовать максимально независимо, справедливо, беспристрастно, соблюдать верховенство права… Хотелось бы, чтобы я мог сказать то же самое об исполнительной власти – которая, похоже, делает все возможное для демонтажа Конституции… Это темные времена", – сказал Джо Байден.

Заметим, что эта встреча проходила 31 июля, а уже 1 августа Трамп довольно прямо ответил на угрозы Кремля. Он приказал разместить атомное оружие "в определенных районах" после последнего заявления экс-президента России Дмитрия Медведева. Глава Белого дома назвал это превентивным действием, а не прямой угрозой.

В сети пользователи подчеркнули, что схожие слова Трамп говорил о Байдене. Ведь он неоднократно заявлял, что именно 46 президент США "допустил войну в Украине", а также, что он способствовал "упадку Штатов". К слову, одним из лозунгов предвыборной кампании Трампа были слова "Сделаем Америку снова великой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп ударил пошлинами по союзникам, но обошел Россию и Китай. Уже известно, в чем хитрость.