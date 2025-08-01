Жадібний план Трампа: як в США хочуть швидко озброїти Україну і чому це може не спрацювати

Новий "ленд-ліз" чи чергова пуста обіцянка? "Телеграф" розбирався, чому "найшвидший спосіб" озброїти Україну республіканців може не спрацювати

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Американські сенатори-республіканці запропонували новий спосіб озброювати Україну без витрат для бюджету США. Європейські союзники зможуть фінансувати поставки американської зброї через спеціальний фонд.

Законопроєкт під назвою Peace Act підготували сенатори Роджер Вікер і Джим Ріш. За інформацією WSJ, документ передбачає створення окремого фонду при Міністерстві фінансів США, куди європейські партнери перераховуватимуть гроші для купівлі американського озброєння для України. "Телеграф" вирішив з'ясувати, які переваги цього фонду для озброєння України та чи буде цей механізм ефективним.

Деталі законопроєкту

Сенатор Роджер Вікер

Міністр оборони США матиме право використовувати накопичені кошти для укладання договорів з американськими оборонними підприємствами. Такий механізм дозволить швидше поповнювати військові запаси США і водночас забезпечувати Україну потрібною зброєю.

Джим Ріш сенатор

Автори ініціативи розраховують збирати у фонді від 5 до 8 мільярдів доларів щороку. Головними донорами можуть стати Велика Британія та Німеччина.

Вікер назвав Peace Act "найшвидшим способом озброїти Україну" та інструментом для зменшення російської загрози для НАТО і США. Сенатор вважає, що новий механізм надасть додаткові важелі майбутньому президенту Дональду Трампу та американським партнерам для оперативного зміцнення української оборони.

Вікер уже презентував законопроєкт представникам Білого дому. В адміністрації ідею загалом схвалили. Peace Act можуть включити до щорічного закону про оборонну політику, який готує Комітет Сенату з питань збройних сил, і ухвалити до кінця 2025 року.

"Телеграф" спитав політолога та голову "Інституту Американістики", Владислава Фарапонова, чи дійсно може цей механізм прискорити постачання зброї Україні порівняно з існуючими схемами, а також чи не є це черговим способом надати можливості американським виробникам зброї підзаробити на потребах України.

"Такого роду способи передачі допомоги взагалі-то використовувались Байденом в 2022 році, коли нам передавали так декілька гвинтокрилів. Проте тоді масштаб був невеликий для позитивного піару, тому адміністрація Байдена не сильно голосно про це говорила. Історія може бути позитивною, але багато залежить від того, який там буде прописаний механізм: обов'язкової передачі зброї чи треба буде регулярне голосування Конгресу", — вважає Валадислав Фарапонов. Оскільки на сайті Конгресу законопроєкту ще немає, то важливо, чи в ньому буде прописана передача допомоги на декілька фіскальних років або на певну суму.

Якщо ж механізму прописано не буде, це може стати черговою декларацією. Наприклад, був законопроєкт минулого року про перемогу України, який був більш декларативним.

"Тому я б обережно ставився до таких ініціатив, але оскільки його зареєстрували дуже прихильні до України конгресмени, ефект може бути позитивним", — вважає політолог.

На питання, якщо потрібно буде щоразу голосувати в Конгресі, чи може це може стати причиною для конфліктів між демократами і республіканцями перед кожним голосуванням, оскільки там є явні неприхильники надання нам допомоги, Фарапонов відповів: "Це непевна історія, бо це може виглядати так само як з законом про ленд-ліз. Бо він насправді був, але лише до кінця 2023 фіскального року. Через політичні проблеми тоді не вдалось домовитись про його продовження. І це була велика проблема".

Нагадаємо, Трамп хоче укласти угоду по Україні до конкретної дати. Президент США говорив, що досягнення миру в Україні буде довгим процесом.