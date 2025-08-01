Провокатор та блазень: Рубіо висміяв алкоголіка Медведєва, який взявся погрожувати Трампу

Рубіо відкрито висміяв погрози Медведєва щодо ядерної війни між США та Росією

В США не звертають уваги на погрози, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії та відомий алкоголік Дмитро Медведєв. Ця людина нічого не вирішує, його слова нічого не варті, він просто "провокатор" та блазень.

Про це сказав державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News Radio. Рубіо зазначив, що Медведєв не бере участі в зустрічах представників США та Росії щодо війни в Україні, його думка не означає нічого.

"Він, по суті, не є значною фігурою у російській політиці. Він не ухвалює рішень. Він не бере участі в жодній з наших зустрічей чи розмов. Як ви пам'ятаєте, він був президентом там близько чотирьох років, коли Путін не балотувався", – сказав держсекретар.

При цьому Рубіо відкрито висміяв погрози Медведєва щодо ядерної війни між США та Росією, зазначивши, що такого світ точно ніколи не побачить. А неядерними силами Росія нездатна протистояти не те, що США — у випадку війни її розгромлять навіть країни Європи. У 2022 році сильна Росія не змогла перемогти Україну — і це сталося ще до того, як українська армія стала найбільшою та найсильнішою у Європі.

"Я не думаю, що є сумніви, що звичайними військовими можливостями росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко", — сказав Рубіо.

Держсекретар США додав, що знаючи свої можливості, росіяни ніколи не насміляться воювати з США неядерними силами, тому Вашингтон не хвилюється щодо повномасштабної війни з Росією. Ядерної ж війни точно не буде, оскільки такий сценарій навіть правдоподібним назвати не можна.

"Оскільки росіяни не дуже добре володіють звичайною зброєю, їм майже незмінно доведеться покладатися на якісь інші засоби, такі як тактична ядерна зброя на полі бою. Тож ви б хвилювалися з цього приводу. Але нам навіть не варто про це думати, бо це не є правдоподібним або, чесно кажучи, неможливим для жодної зі сторін", — резюмував Рубіо.

Нагадаємо, що 15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12.

Після цього Кремль випустив на арену Медведєва — а той, у своїй звичній манері відповів на ультиматум і пригрозив США війною. Це була велика помилка: Трамп моментально відреагував, назвавши Медведєва "невдалим колишнім президентом", який все ще вважає себе главою Кремля та порадив відомому алкоголіку "стежити за своїми словами".