Трамп стає жорсткішим щодо Росії: що його мотивує

Главі Білого дому не байдуже, що відбувається в Україні

У президента США Дональда Трампа є свій, іноді жорсткий стиль ведення справ, проте він звертає увагу на страждання людей. Відсутність бажання Росії припиняти ці страждання американського лідера дратує.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова офісу брюссельського Німецького фонду Маршалла Ян Лессер. Більше можна прочитати у матеріалі: Останній шанс для Путіна. На Заході розповіли, чого чекати 8 серпня і чи стає Трамп "яструбом" щодо Росії

Він зазначив, що Трамп зараз почувається скривдженим і навіть зрадженим через відсутність зустрічних кроків та доброї волі з боку Володимира Путіна.

"У нього (у Трампа, — ред.) є свій стиль ведення справ. І хоча іноді він буває жорстким, я думаю, є й емпатична сторона, яка враховує людські страждання в Україні та інших місцях і цінує спроби обмежити чи припинити конфлікти", — Ян Лессер.

Експерт зазначив, що коли американський президент стикається із сильним опором, то він починає злитися, а потім це перетворюється на політичні кроки. Саме це і відбувається зараз у ситуації з Росією.

Лессер наголосив, що для традиційних союзників США Трамп є непередбачуваним, а тому складним партнером. Однак йому не байдуже, що відбувається в Україні.

Нагадаємо, раніше Лессер говорив, що нові санкції проти Росії з боку США мало допоможуть Україні, оскільки економіка країни-агресора вже адаптувалася до них. Проте вторинні санкції проти її партнерів можуть завдати істотних збитків.