Путіна та Трампа їдко висміяли на американському телебаченні

Комік не стримував себе

Поки в українському сегменті мережі не припиняють жартувати про зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, американці роблять те саме, але в ефірі телебачення. Наприклад, дуже гострі жарти відпустив відомий комік та актор Джиммі Феллон.

Він обіграв тему візиту Путіна на Аляску у своєму авторському The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на каналі NBC. Також його виступ можна подивитися на YouTube.

Трамп любить говорити про те, як не допустити в країну іноземних злочинців, а тепер він такий: "Володимир Путін, приїжджай. Давай, залишайся зі мною, якщо хочеш" Джиммі Феллон

Згадав комік і про недавню ситуацію, коли Трамп розповідав курсантам військової академії про "трофейних дружин" — молодих жінок, які виходять заміж за багатих старших чоловіків, щоб мати доступ до їхніх грошей.

"Але Путін у захваті. Сьогодні він сказав Трампу: "У Росії теж є "трофейні дружини", але вони ганяються за ведмедем із ножем" Джиммі Феллон

Торкнувся він і болючої для американського суспільства теми острова Джеффрі Епштейна, куди, згідно з матеріалами слідства, привозили неповнолітніх дівчаток з якими представники еліти могли мати сексуальні контакти.

Трамп також заявив, що, на його думку, він має шанс організувати тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським. Востаннє тристороння зустріч Трампа була на острові Епштейна Джиммі Феллон

Як повідомлялося раніше, Трамп під час брифінгу для журналістів допустив курйозне застереження. Він сказав, що збирається поїхати до Росії, щоб зустрітися з Путіним, хоча їхня зустріч має відбутися на Алясці. Після цього в мережі почали жартувати, що Трамп хоче повернути Аляску Росії.