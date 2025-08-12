Путіна та Трампа їдко висміяли на американському телебаченні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Комік не стримував себе
Поки в українському сегменті мережі не припиняють жартувати про зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, американці роблять те саме, але в ефірі телебачення. Наприклад, дуже гострі жарти відпустив відомий комік та актор Джиммі Феллон.
Він обіграв тему візиту Путіна на Аляску у своєму авторському The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на каналі NBC. Також його виступ можна подивитися на YouTube.
Трамп любить говорити про те, як не допустити в країну іноземних злочинців, а тепер він такий: "Володимир Путін, приїжджай. Давай, залишайся зі мною, якщо хочеш"
Згадав комік і про недавню ситуацію, коли Трамп розповідав курсантам військової академії про "трофейних дружин" — молодих жінок, які виходять заміж за багатих старших чоловіків, щоб мати доступ до їхніх грошей.
"Але Путін у захваті. Сьогодні він сказав Трампу: "У Росії теж є "трофейні дружини", але вони ганяються за ведмедем із ножем"
Торкнувся він і болючої для американського суспільства теми острова Джеффрі Епштейна, куди, згідно з матеріалами слідства, привозили неповнолітніх дівчаток з якими представники еліти могли мати сексуальні контакти.
Трамп також заявив, що, на його думку, він має шанс організувати тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським. Востаннє тристороння зустріч Трампа була на острові Епштейна
Як повідомлялося раніше, Трамп під час брифінгу для журналістів допустив курйозне застереження. Він сказав, що збирається поїхати до Росії, щоб зустрітися з Путіним, хоча їхня зустріч має відбутися на Алясці. Після цього в мережі почали жартувати, що Трамп хоче повернути Аляску Росії.