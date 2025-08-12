Навіть чайки розуміють: яскраві меми про майбутній візит Путіна на Аляску

Смішні жарти з приводу візиту Путіна на Аляску для зустрічі з Трампом

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці – через лічені дні. Вона запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

"Телеграф" уважно стежить за подіями навколо переговорів Трампа та Путіна у режимі онлайн. Разом з тим, ми не змогли втриматися, щоб не створити кілька мемів із цього приводу.

Більшість із них присвячена дорозі російського диктатора на Аляску, яка знаходиться на крайній півночі США і відокремлена від Росії Берінговою протокою. Найкоротша відстань між державами становить близько 4 км. Вона поділяє острови Великий Діомід (Росія) та Малий Діомід (США).

Багатьох одразу здивував вибір місця проведення зустрічі, тож помічник російського правителя Юрій Ушаков спробував пояснити, що Росія та США — близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа відбудеться на Алясці.

Ми уявили, що глава Кремля вирушив поговорити з Трампом по-сусідськи, запросто, без зайвих, так би мовити, церемоній, на човні, але випадково заблукав. Сидить він, журиться, говорить сам із собою і лає придворного менестреля Ніколая Расторгуєва, який нібито ввів його в оману. Констатує факт, що заблукав.

А чайка, що пролітала в цей час повз, пояснила йому, що заблукав він багато років тому, маючи на увазі той період, коли російський лідер став бунтувати проти світового порядку і взяв на себе роль "збирача земель".

Чайка обізвала Путіна ідіотом

Коли стемніло, Путін все ще блукав Берінговою протокою, питаючи дорогу до Трампа навіть у тюленів. На цьому зображенні човен у правителя Кремля дитячий гумовий і яскраво жовтий у вигляді каченя.

Путін запитує у тюленя дорогу до Трампа

За допомогою штучного інтелекту ми також згенерували картинку, де Путін в оточенні чайок пливе на паперовому кораблику. Дитячий човен та паперовий кораблик натякають навіть не на те, що Росія за час війни втратила чималу частину свого флоту, хоча це факт, а загалом на ситуацію, яка видається слабкою для кремлівського тирана. Інакше він би не погодився на зустріч із Трампом не просто на американській, а не нейтральній території, але на землі, яка раніше належала Росії та була продана за копійки.

Путін пливе на паперовому кораблику

На іншому зображенні російський президент взагалі користується надувним кругом, що вказує на його невміння плавати, звичайно, в переносному розумінні – всі ми знаємо про його розкішні басейни і якось навіть бачили занурення з аквалангом. Крім того, цей мем натякає на те, що король голий.

Путін нарешті приплив до Трампу

Вважають, що геополітика – це гра в шахи, де дошкою є весь світ. Тому ми зобразили лідерів держав за цією грою. Як видно, Путін грає чорними, і, ймовірно, програє. Ну а сніг навколо і сувора погода – адже Аляска.

Путін і Трамп грають у шахи на Алясці

Раніше в мемах показували за допомогою ШІ теплішу зустріч лідерів країн. На одному Трамп та Путін танцюють у гарних костюмах – відсилання до побачення. А другий показує, як вони змерзли й закуталися у великі пледи.

Путін та Трамп танцюють танго

Трамп і Путін дуже замерзли і закуталися у плед

Нагадаємо, журналіст, народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко пояснив, що хоча зустріч на Алясці для Путіна принизлива, схоже, він не мав вибору: Трамп не хоче ні з ким ділити лаври переможця.