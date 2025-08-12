Путина и Трампа едко высмеяли на американском телевидении

Комик не сдерживал себя

Пока в украинском сегменте сети не прекращают шутить о встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, американцы делают то же самое, но в эфире телевидения. Например, весьма острые шутки отпустил известный комик и актер Джимми Фэллон.

Он обыграл тему визита Путина на Аляску в своем авторском "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" на канале NBC. Также его выступление можно посмотреть в YouTube.

Трамп любит говорить о том, как не допустить в страну иностранных преступников, а теперь он такой: "Владимир Путин, приезжай. Давай, оставайся со мной, если хочешь" Джимми Фэллон

Вспомнил комик и о недавней ситуации, когда Трамп рассказывал курсантам военной академии о "трофейных женах" — молодых женщинах, которые выходят замуж за богатых старших мужчин, чтобы иметь доступ к их деньгам.

"Но Путин в восторге. Сегодня он сказал Трампу: "В России тоже есть "трофейные жёны", но они гоняются за медведем с ножом" Джимми Фэллон

Затронул он и болезненную для американского общества тему острова Джеффри Эпштейна, куда, согласно материалам следствия, привозили несовершеннолетних девочек с которыми представители элиты могли иметь сексуальные контакты.

Трамп также заявил, что, по его мнению, у него есть шанс организовать трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. В последний раз трёхсторонняя встреча Трампа была на острове Эпштейна Джимми Фэллон

Как сообщалось ранее, Трамп во время брифинга для журналистов допустил курьезную оговорку. Он сказал, что собирается поехать в Россию, чтобы встретиться с Путиным, хотя их встреча должна пройти на Аляске. После этого в сети начали шутить о том, что Трамп хочет вернуть Аляску России.