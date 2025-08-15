Трамп відвезе Путіна до похмурого місця: з’явилися деталі зустрічі лідерів

Лідери країн зустрінуться о 22:00 за київським часом

Зустріч російського президента Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом відбудеться 15 серпня на Алясці поряд із військовою базою Елмендорф-Річардсон на меморіальному цвинтарі. Нині у це місце обмежено допускають цивільних.

Інформація про це з’явилася у російських ЗМІ. Як зазначається, на території цвинтаря "Форт-Річардсон" знаходиться група людей у цивільному, яка чекає, поки місце звільнять для інспекції.

У такий спосіб складається припущення, що делегації запланували покладання вінків. Проте офіційно про це не було повідомлено.

На цьому цвинтарі поховані останки дев’яти радянських льотчиків загиблих 1943 року під час перегонки літаків повітряною трасою Алсіб (Аляска—Сибір).

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Зустріч пройде 15 серпня о 22:00 за київським часом, а місцем її проведення несподівано обрали штат Аляска — єдине місце у США, де існує кордон із Росією.

Лідери країн зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Білий дім оприлюднив для преси розклад зустрічі Трампа та Путіна. Отже, на цей час розпорядок Дональда Трампа наступний (всі дані наведені за київським часом):

о 13:45 15 серпня він залишить свою резиденцію, щоб вирушити на Аляску;

о 22:00 15 серпня — власне переговори з Путіним;

о 04:45 16 серпня Трамп має виїхати з Анкоріджу.

Володимир Путін та Дональд Трамп

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 серпня на Алясці в місті Анкорідж проходить мітинг на підтримку України. Люди стоять по обидва боки дороги з українськими прапорами та транспарантами. На одному з них напис: "Україна та Аляска більше ніколи не будуть російськими".