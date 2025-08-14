Лякаючий символізм для українців чи натяк на могутність США? Чому Трамп покликав Путіна саме на Аляску (відео)
Зустріч запланована на 15 серпня
Зустріч очільника Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці викликає чимало питань. Особливо людей цікавить вибір локації: чому ж саме Аляска.
Кореспондент DW Михайло Комадовський розповів у відео про це. За його словами, на це є кілька досить вагомих причин і ще більше підтекстів та ймовірних натяків.
Чому обрали саме Аляску
- Аляска фактично рівно віддалена від Москви та Вашингтона, з яких будуть летіти Путін та Трамп. Зауважимо, що найбільше місто Аляски — Анкоридж — розташоване приблизно за 7000 км від Москви і 5500 км від Вашингтона. Саме там запланована зустріч лідерів.
- На шляху до Аляски немає жодних недружніх країн, через які треба було б перелітати.
- Другим фактором Комадовський називає те, що на Алясці Путіна не арештують за рішенням Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини. Ба більше, у США він взагалі в безпеці від цього судового рішення, бо Штати не учасники цього суду.
- Аляска не завжди була частиною США. Кореспондент наголошує, що саме в цьому і приховано великий сенс зустрічі для Путіна.
Зауважимо, що у 1867 році Російська імперія продала Аляску Штатам. Угода була оформлена 30 березня, коли Росія продала свої володіння в Північній Америці, включаючи Аляску та Алеутські острови, за 7,2 мільйона доларів. При цьому корінне населення Аляски ніхто не питав, воно фактично перейшло з рук у руки.
За словами кореспондента, в цьому є досить лякаючий символізм для українців. Адже на зустрічі будуть обговорювати завершення війни з Росією.
