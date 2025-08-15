Трамп хоче виграти час: американський конгресмен скептично оцінив перспективи саміту на Алясці

Путін не бачить у Трампі того, що він поважає — немає ані сили, ані сильної людини

Російський правитель Володимир Путін, погодившись на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, дасть американському лідеру можливість виграти для себе час. Будь-якого реального бажання припинити вбивства в Україні за цим самітом не спостерігається.

Про це сказав конгресмен Майк Квіглі у коментарі британському телеканалу Sky News. Квіглі нагадав, що Путін, як і будь-який диктатор, насправді поважає та визнає тільки продемонстровану йому силу.

Проте у Трампі Путін не бачить ані сили, ані сильної людини. Натомість він бачить політика, який публічно проголосив кілька дедлайнів та ультиматумів, погрожував значними наслідками, але у підсумку не зробив нічого, коли дедлайни спливли, а ультиматуми були проігноровані. Щобільше, Трамп поводиться так, ніби став на бік російського правителя. Він начебто сподівається, що "з Путіним станеться щось магічне" — саме тому висунув ініціативу саміту на Алясці.

"Чому президент Зеленський не там? Чому Трамп дав минути шести дедлайнам? Я думаю, що те, що ви бачите, – це те, як президент намагається виграти собі трохи часу. Тим часом росіяни повільно просуваються вперед, захоплюючи додаткові території", — резюмував він.

Нагадаємо, що Трамп та Путін зустрінуться на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Для українців ця подія відбудеться в нічний або ранковий час через різницю в часових поясах. Сама зустріч відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска, 15 серпня. Основна мета — обговорення завершення війни РФ проти України.

13 серпня президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами обговорив із президентом США Дональдом Трампом майбутній саміт США-Росія на Алясці. Український лідер погодив п’ять принципів щодо завершення війни Росії проти України. Окрім того, Київ визначив ключові умови, які має виконати Москва для врегулювання конфлікту. Серед основних вимог — тривале припинення вогню, виплата компенсацій та повернення викрадених дітей.