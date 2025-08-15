"Аляска за Україну". В день зустрічі Трампа з Путіним люди в Анкориджі вийшли на мітинг в підтримку Києва (фото та відео)
Переговори мають розпочатися о 22:30 за Києвом
Зустріч Трампа та Путіна пройде 15 серпня на Алясці в Анкориджі. Зранку у п'ятницю, у день перемовин глав США та Росії, там проходить мітинг у підтримку України.
Про це повідомив у соцмережі Х колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш. Він показав відео з мітингу.
Люди стоять обабіч дороги з українськими прапорами та транспарантами. На одному з них напис: "Україна та Аляска — більше ніколи не будуть російськими".
Також багато написів "Аляска за Україну" — на прапорах та транспарантах. Є також плакати з написом "Slava Ukraini", "Путін — військовий злочинець".
Деякі креативно висловлюють свою позицію — у протестах бере участь навіть милий песик. Інший учасник мітингу вдягнутий як Ісус Христос та має промовистий плакат.
Нагадаємо, 15 серпня Трамп та Путін зустрінуться на переговори, основною темою яких стане війна Росії проти України. Зранку 15 серпня у російському Магадані помітили кортеж Путіна. РосЗМІ пишуть, що саме звідси він збирається вирушити на Аляску.
Як розповідав "Телеграф", зустріч Трампа та Путіна на Алясці вже стала джерелом численних мемів, що активно обговорюються користувачами соцмереж. Події, які мали б нести дипломатичний характер, виявилися багатими на курйози, що надихнули авторів на створення гумористичних історій.