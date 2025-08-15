Рус

"Аляска за Україну". В день зустрічі Трампа з Путіним люди в Анкориджі вийшли на мітинг в підтримку Києва (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Анкоридж гідно зустрічає військового злочинця Путіна
Анкоридж гідно зустрічає військового злочинця Путіна. Фото Колаж "Телеграф"

Переговори мають розпочатися о 22:30 за Києвом

Зустріч Трампа та Путіна пройде 15 серпня на Алясці в Анкориджі. Зранку у п'ятницю, у день перемовин глав США та Росії, там проходить мітинг у підтримку України.

Про це повідомив у соцмережі Х колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш. Він показав відео з мітингу.

Люди стоять обабіч дороги з українськими прапорами та транспарантами. На одному з них напис: "Україна та Аляска — більше ніколи не будуть російськими".

Також багато написів "Аляска за Україну" — на прапорах та транспарантах. Є також плакати з написом "Slava Ukraini", "Путін — військовий злочинець".

Мітинг за Україну на Алясці
Анкоридж забарвився у жовто-блакитний. Фото: Getty Images
Учасники мітингу за Україну на Алясці
Фото: Getty Images
Антипутінські протести у Анкориджі 15 серпня
Люди зустрічають авто на дорозі. Фото: Getty Images
Прапор України на мітингу на Алясці
Розгорнули величезний прапор України зі словами підтримки. Фото: Getty Images
Мітинг у Анкориджі у день зустрічі Трампа та Путіна
Фото: Getty Images
Люди зібралися на мітинг на підтримку України на Алясці 15.08.2025
Людей чимало. Фото: Getty Images
Мітинг проти війни в Анкориджі
Є також нагадування, хто такий Путін. Фото: Getty Images

Деякі креативно висловлюють свою позицію — у протестах бере участь навіть милий песик. Інший учасник мітингу вдягнутий як Ісус Христос та має промовистий плакат.

Мітинг на підтримку України у Анкориджі 15.08.2025
Навіть собаки за Україну. Фото: Getty Images
Мітинг за Україну у Анкориджі 15 серпня
Фото: Getty Images

Нагадаємо, 15 серпня Трамп та Путін зустрінуться на переговори, основною темою яких стане війна Росії проти України. Зранку 15 серпня у російському Магадані помітили кортеж Путіна. РосЗМІ пишуть, що саме звідси він збирається вирушити на Аляску.

Як розповідав "Телеграф", зустріч Трампа та Путіна на Алясці вже стала джерелом численних мемів, що активно обговорюються користувачами соцмереж. Події, які мали б нести дипломатичний характер, виявилися багатими на курйози, що надихнули авторів на створення гумористичних історій.

Теги:
#Мітинг #Володимир Путін #Аляска #Дональд Трамп #Зустріч