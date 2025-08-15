Трамп отвезет Путина в мрачное место: появились детали встречи лидеров

Лидеры стран встретятся в 22:00 по киевскому времени

Встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом состоится 15 августа на Аляске рядом с военной базой Элмендорф-Ричардсон на мемориальном кладбище. Сейчас в это место ограничено допускают гражданских.

Информация об этом появилась в российских СМИ. Как отмечается, на территории кладбища "Форт-Ричардсон" находится группа людей в штатском, ожидающая, пока место освободят для инспекции.

Таким образом складывается предположение, что делегации запланировали возложение венков. Однако официально об этом сообщено не было.

На этом кладбище захоронены останки девяти советских летчиков погибших в 1943 году во время перегонки самолетов по воздушной трассе Алсиб (Аляска—Сибирь).

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Встреча пройдет 15 августа в 22:00 по киевскому времени, а местом ее проведения неожиданно избрали штат Аляска — единственное место в США, где существует граница с Россией.

Лидеры стран встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

Белый дом обнародовал для прессы расписание встречи Трампа и Путина. Итак, на данный момент распорядок Дональда Трампа следующий (все данные приведены по киевскому времени):

в 13:45 15 августа он покинет свою резиденцию, чтобы отправиться на Аляску;

в 22:00 15 августа — собственно переговоры с Путиным;

в 04:45 16 августа Трамп должен выехать из Анкориджа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ,15 августа на Аляске в городе Анкоридж проходит митинг в поддержку Украины. Люди стоят по обе стороны дороги с украинскими флагами и транспарантами. На одном из них надпись: "Украина и Аляска больше никогда не будут российскими".