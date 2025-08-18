Трамп планує прогнути Зеленського? ЗМІ дізнались нові подробиці зустрічі у Вашингтоні

У США хочуть досягти швидкого миру

Зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа може бути досить важкою. Адже президент США нібито націлений на досягнення швидкого миру, а Київ — на справедливий мир.

Як пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, у європейців вже є свої очікування щодо цієї зустрічі. Вони нібито прогнозують неабиякий тиск на Зеленського з боку Трампа і Білого дому.

Деякі чиновники впевнені, що Трамп поставив головним завданням для себе — переконати Зеленського у якнайшвидшому завершені війни. Він хоче побудувати ілюзію, що у Києва немає альтернатив, тому треба йти на той компроміс, який пропонують. Тобто вивести війська з Донбасу як того вимагає очільник РФ Володимир Путін.

Однак, якщо Зеленський відкине вимоги Путіна без обговорення, ця зустріч може зайти в глухий кут, як це було вже під час сварки в Овальному кабінеті у лютому 2025. При цьому Європа на боці Києва і підтримує те, що Україна не може погодиться на "узаконення" окупації. Але чиновники розуміють, що і сил повернути кордони до 1991 року в Україні також немає, та це немає нічого спільного з "юридичним визнанням належності кількох областей до Росії".

Нагадаємо, що зустріч Зеленського з Трампом почнеться о 21:15 за київським часом і триватиме щонайменше годину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перша тристороння зустріч між Зеленським, Трампом та головою Кремля Володимиром Путіним може відбутися вже найближчим часом.