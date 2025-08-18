Трампа знову понесло: вимагає від Зеленського відмовитися від Криму та НАТО

Трамп нещодавно вже оскандалився із дописами — він вирішив зіграти в математику та програв

Американського президента Дональда Трампа, схоже, знову "понесло" із дивними заявами. Тепер Трамп заявляє, що президент України Володимир Зеленський нібито може "миттєво" завершити війну — якщо відмовиться від Криму та вступу України до НАТО.

Про це Трамп написав вночі 18 серпня у власній соціальній мережі Truth Social. У дописі він заявив, що "деякі речі ніколи не змінюються".

"Президент України Зеленський може майже миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Пам'ятаєте, як це почалося. Ніякого повернення Криму, який Обама (44-й президент США Барак Обама, — ред.) віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), і НІЯКОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!" Президент США Дональд Трамп

Нагадаємо, Трамп 17 серпня у своїй соцмережі Truth Social перепостив повідомлення, де стверджується, що Україна "має погодитися на втрату частини територій на користь Росії". Перед цим на телеканалі Fox News сенатор Марко Рубіо заперечив припущення, що лідер США нібито підтримує ідею передачі територій.

При цьому американський президент добряче промахнувся, підраховуючи окуповані землі України: з математикою в нього, схоже, все дуже погано. За 1010 днів війни Росія зуміла окупувати менше ніж 1% української території. А за даними британської розвідки, за умови збереження поточних темпів просування на окупацію всіх територій, на які претендує Путін, у Росії піде чотири роки та щонайменше два мільйони життів.

Тим часом президент України Володимир Зеленський уже вилетів літаком на зустріч до американського лідера Дональда Трампа у Вашингтон. Однак по дорозі він зробив зупинку в одній із країн — у Бельгії, де в Брюсселі зустрівся з керівництвом Євросоюзу та взяв участь в онлайн-зустрічі "коаліції рішучих". У Вашингтон Зеленського будуть супроводжувати в тому числі президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.