Не проспіть головну подію: стало відомо, о котрій точно зустрінуться Зеленський і Трамп

На їх розмову відведено не так багато часу

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до США на зустріч з головою Білого дому Дональдом Трампом. Вже названо точний час та місце, де пройде ця розмова.

Розклад оприлюднило видання Roll Call, яке спеціалізується на новинах про Конгрес. Зазначається, що Трамп та Зеленський зустрінуться о 20:15 за Києвом (13:00 у Вашингтоні) в Білому домі.

Спираючись на розклад, можна побачити, що на цю зустріч відведена одна година, адже вже о 21:15 за київським часом Трамп матиме зустріч з європейськими лідерами. Цікаво, що на це виділено всього 15 хвилин, адже вже о 21:30 відбудеться спільна фотографія американського президента із європейськими лідерами у Крос-холі. І за 30 хвилин, тобто о 22:00 у Східній залі розпочнеться багатостороння зустріч президента США із лідерами європейських країн.

Коли зустрінуться Трамп і Зеленський

Як повідомляв раніше Зеленський, його візит до США спрямований на наближення миру в Україні. До слова, президент України прибув до Вашингтона о 5 ранку 18 серпня (десь 00:00 за місцевим часом), а усі ділові зустрічі з Трампом заплановані аж на 21:00 за Києвом (13:00 відповідно).

Нагадаємо, що 15 серпня відбувалась зустріч Трампа з Путіним на Алясці. Після неї голова Білого дому запросив Зеленського до Штатів, аби провести переговори і з ним. Водночас прогнози щодо результатів зустрічі на Алясці не такі вже і позитивні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Трампа не очікують на тристоронню зустріч з Путіним після візиту Зеленського.