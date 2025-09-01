Український журналіст і політичний аналітик пише про наслідки зустрічі лідерів Росії, Індії та Китаю

Це фото — промовистий підсумок "мирних суперзусиль" Штатів. Причому не тільки Трампа, але й його попередника.

Уявімо, якби у 2022-му Україна змогла б отримати 600 танків, закрити небо, як просила, не було б дефіциту снарядів. Якби у 2023-му, а не на рік пізніше, ми отримали далекобійні ракети та F16, а в 24-му не було б шестимісячної паузи в поставках зброї від США.

Ситуація була б іншою.

Історія була б іншою.

І ці троє, що на фото, могли б сидіти біля розбитого корита, а не планувати експансію в Європу. Та й не тільки в Європу.

Про 2025-й можна мовчати — нова адміністрація, замість того, щоб зламати тенденції попередників, ще більше заохотила Росію продовжувати війну — і Москва робить це саме через слабкість Білого Дому.

Шість місяців заглядання в очі путіна — і жодного жорсткого позиціонування. Навпаки, можна уявити, який гомеричний регіт стоїть в Кремлі, коли вони читають твіти Трампа.

США відмовились не тільки від глобального лідерства — вони активно дрейфують в сторону самоізоляції і демократичного занепаду.

А раз утворюються пустоти, цю нішу займають ті, хто довго чекав, що прийде їх час. І от вони цього часу, схоже, дочекалися…