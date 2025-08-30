Чи чекати на зустріч Зеленського та Путіна: Трамп порівняв Україну та Росію з дітьми

Американський президент на тлі чуток про його смерть дав інтерв’ю

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом та Володимиром Путіним відбудеться. Принаймні такий прогноз дають у Білому домі.

Про це Трамп розповів в інтерв’ю виданню Daily Caller у п’ятницю, 29 серпня. За його словами, він упевнений у тому, що тристороння зустріч відбудеться, а ось прогнозів на особисту зустріч Зеленського та Путіна він давати не став.

Я наведу аналогію. Я використав її кілька разів. У вас є дитина, і є інша дитина на майданчику, і вони ненавидять один одного, починають махати кулаками, бити, бити та бити, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через якийсь час вони вже раді зупинитися. Розумієте? Це майже так само. Іноді їм потрібно трохи поборотися, перш ніж вони можуть припинити Дональд Трамп

Трамп додав, що війна в Україні вже триває дуже довго і багато людей загинуло. Він додав, що це не війна США, проте не виключив, що Вашингтон направить літаки для розвідки, щоб підтримати європейські сили в рамках угоди про безпеку України після війни.

Американський президент підкреслив, що Вашингтон перестав витрачати гроші на підтримку України, проте за його адміністрації країни НАТО почали купувати зброю у виробників із США.

Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Ми продаємо його НАТО. Вони сплачують за обладнання. Ми не витрачаємо жодних грошей на війну Дональд Трамп

Як повідомлялося раніше, інтерв’ю з’явилося на тлі активації чуток про смерть Трампа у соціальних мережах. Подібні повідомлення почали розповсюджуватись, коли користувачі помітили, що американський президент вже кілька днів не з’являвся на публіці.

Як повідомлялося раніше, в адміністрації Трампа вважають, що війна в Україні закінчиться до кінця 2025 року. Утім, у Європі до цього прогнозу ставляться скептично, а деякі західні лідери кажуть, що не варто навіть розраховувати на особисту зустріч Президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.