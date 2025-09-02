Драматические изменения для "ястребов". Почему партия Трампа была против Путина, но сближается с Москвой

Риторика администрации Трампа отвечает настроениям избирателей

Большинство (73,5%) избирателей Дональда Трампа считают, что США должны сосредоточить внимание, ресурсы и деньги не на Украине, а на внутренних вопросах. В то время как среди голосовавших за Камалу Гаррис такого мнения придерживаются лишь 29%.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал программный директор Institute for Global Affairs в Eurasia Group (Нью-Йорк) Джонатан Гайер. Он объяснил смену позиции окружения Трампа.

По его мнению, риторика Трампа и его администрации о том, что США не финансируют помощь Украине и не тратят средства налогоплательщиков, фактически отвечает настроениям избирателей.

— Что стоит отметить: традиционно Республиканская партия была очень антипутинской и антироссийской, включительно с такими политиками, как государственный секретарь Марко Рубио, который ранее придерживался традиционных республиканских взглядов во внешней политике и отстаивал сильные позиции по демократии, защите суверенитета и границ, — говорит политический эксперт.

Но с момента его назначения на должность госсекретаря позиция изменилась — все стало значительно более поляризованным и партийно обусловленным. Это довольно драматическое изменение для кого-то, кто раньше был "ястребом" в отношении России, а теперь является частью сближения администрации Трампа с Москвой, — подчеркнул Джонатан Гайер.

