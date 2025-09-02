Трамп поставив крапку у чутках про смерть: без тролінгу Байдена не обійшлося

Руку теж показав

Президент США Дональд Трамп на тлі чуток про погіршення здоров’я та навіть смерть вийшов на публіку. Він з’явився на пресконференції 2 вересня.

Його виступ транслювали в youtube-каналі Білого дому. На відеозаписі не помітно, щоб він мав якісь суттєві проблеми зі здоров’ям. При цьому він навіть періодично жартував із підлеглими.

Відповідаючи на запитання про свою смерть, Трамп зазначив, що це лише фейки. Він також не упустив можливості дорікнути своєму попереднику Джо Байдену за "бездіяльність".

Також до кадру потрапила його рука, яка і стала причиною тривожних повідомлень про погіршення здоров’я президента. Можна побачити, що вона не синя, а нормального тілесного кольору. Втім, раніше Трампа вже ловили на використанні косметичних засобів для приховування слідів хвороби.

Дональд Трамп на виступі у Білому домі 2 вересня

Трамп 30 серпня

Як повідомлялося раніше, у липні Білий дім підтвердив, що у Трампа хронічна венозна недостатність. Відня відповідають за приплив крові від ніг і рук до серця, а коли вони працюють неправильно, кров застоюється. Це зазвичай викликає біль, набряки, пульсацію, ломоту, а у найважчих випадках може обернутися втратою кінцівки.

Раніше ми опублікували добірку мемов, породжених чутками про смерть Трампа. Український сегмент теж вирішив не втрачати можливості пожартувати про те, що відбувається.