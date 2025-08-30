"Трамп помер": соцмережі розриває через чутки про американського президента

Американський лідер має хронічне захворювання

Чутки про смерть президента США Дональда Трампа підірвали соцмережу X. Пости з фразою "Trump Is Dead" ("Трамп мертвий") увійшли в тренди і тримаються в топі практично по всьому світу.

Як йдеться у розборі NDTV, Трамп уже кілька днів не з’являвся на публіці. Однак особлива увага до цього виникла після коментаря віцепрезидента Джей Ді Венса в інтерв’ю USA Today про те, що він готовий взяти на себе кермо влади, якщо "трапиться жахлива трагедія".

"Я твердо впевнений, що президент Сполучених Штатів у хорошій формі, досидить залишок свого терміну і зробить великі справи для американського народу. І якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не зможу уявити кращого досвіду роботи, ніж той, який я отримав за останні 200 днів" Джей Ді Венс

Як відомо, у Трампа нещодавно виникли суттєві проблеми зі здоров’ям — у липні Білий дім підтвердив, що у нього хронічна венозна недостатність.

ХВН виникає, коли вени тіла працюють неправильно. Зазвичай це відбувається у ногах чи руках. Вени відповідають за приплив крові від ніг і рук до серця. Коли вони працюють неправильно, кров застоюється. Це може спричинити біль, набряк, пульсацію, ломоту, а у найважчих випадках – рани чи втрату кінцівки. доцент кафедри судинної хірургії Каліфорнійського університету доктор Міммі Квонг

З хворобою пов’язана й підвищена увага журналістів до синіх рук американського лідера. У його команді говорили, що це сталося через часті рукостискання і медики кажуть, що при ХВН дійсно можуть виникати дрібні пошкодження м’яких тканин.

Синя рука Трампа

Рука потрапила в об’єктив, навіть попри те, що Трамп хотів її приховати

Заява Венса не єдина, через яку виникли чутки про смерть американського президента. Ще в липні на Comic-Con у Сан-Дієго творець "Сімпсонів" Метт Грьонінг повідомив, що не планує завершувати шоу. Однак він натякнув, що можливе завершення буде пов’язане зі смертю Трампа.

"Коли помре, самі знаєте хто, за прогнозами "Сімпсонів", на вулицях почнуться танці. Ось тільки президент (Джей Ді) Венс заборонить танці" Метт Грьонінг

Варто зазначити, що нинішній американський президент вже пережив два замахи, а у 2023 році в інтернеті ходили чутки про його смерть. Тоді хакери зламали обліковий запис Дональда Трампа-молодшого і оприлюднили повідомлення про смерть батька та про те, що він піде на вибори замість нього. Сам Трамп-старший тоді у своїй соцмережі Truth був змушений спростовувати інформацію.

Як повідомлялося раніше, ще у квітні особистий лікар Трампа говорив, що жодних проблем зі здоров’ям у президента США немає і він повністю підходить для виконання обов’язків.