Ненавидів Україну та захоплювався вбивцею Ганула: що дізналися з соцмереж підозрюваного у вбивстві Парубія

Чоловік був прихильником Сталіна та зневажав діючу владу України

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія львів'янин Михайло Сцельников, який стверджує, що вбив відомого політика з метою через подальший обмін потрапити в Росію і знайти тіло сина, ненавидів Україну ще до загибелі Лемберга.

Про це розповідає "Телебачення Торонто". Журналісти дослідили відкриті та публічні прояви у соцмережах імовірного вбивці та знайшли висловлювання, що доводять його підтримку Росії.

У відео за листопад 2022 Сцельников розмовляв з російським блогером. Львів'янин погодився з росіянином у тому, що це не РФ, а Україна завдала удару по вокзалу у Краматорську. Тоді загинула 61 людина. У цьому ж відео підозрюваний сумнівається в тому, чи справді росіяни вбивали цивільних в Бучі.

"І з Бучею теж дивишся всю цю маячню. Я спочатку уважно послухав наших, переглянув відео, послухав ваших. Ну от дивіться, як виходить. Наші що кажуть? От прийшли росіяни, там мирних людей повбивали. Росіяни кажуть: "Ні-ні-ні, хлопці. Ми йшли, все було окей". Це потім позвозили там просто, можливо, людина від ковіду померла або туберкульозу. Руки зв'язали та поклали", – стверджував Сцельников.

На номер телефону чоловіка також зареєстрована його стара сторінка ВКонтакті під іменем Олександр Пушкін. Серед його підписок Анатолій Шарій, який у 2015 році називав російську українську війну громадянською.

Журналісти також знайшли акаунт підозрюваного в Telegram, який зареєстрований під іменем Коля Скворцов. Тут підозрюваний був максимально активним, читав проросійські канали та залишив понад 2 000 коментарів.

З того, що він писав, можна зрозуміти його політичні погляди. Чоловік виправдовував росіян та їхнє вторгнення в Україну, захищав Сталіна та лаяв діючу українську владу. Також він висловлював бажання позбутись українського громадянства та понад 100 разів згадав Майдан, який завзято ненавидить, у коментарях.

"Цей майдан перетворив Україну на тоталітарну державу, закрив усім рот та опозиційні партії. Сірника війни підпалив майдан. Жили собі нормально. Мир, долар по вісім, комуналка дешева, цілісність України. Але ні, треба знайти пригоди на свою дупу", – писав Сцельников.

Саме в контексті Майдану він кілька разів з агресією згадував в Telegram-чатах Андрія Парубія та інших українських політиків.

Ба більше, підозрюваний називав героєм вбивцю одеського активіста Дем'яна Ганула.

"Занадто багато біди наробив цей Ганул, щоб переживати. Ті всі Ганули, Стерненки, Притули – всі вони мародери. Вони розбагатіли на війні, крадучи донати та облизуючи нашу владу. Хто б це не зробив, для мене він герой", – заявляв Сцельников.

Журналісти також помітили, що чоловік активно намагався вийти на зв'язок з росіянами. Він сидів в російському Telegram-каналі "Вова зі Львова", де збирають гроші для російської армії. У 2023 році Сцельников питав, як передати автору каналу інформацію.

Він активно цікавився можливими варіантами виїзду за кордон та уточнював, чи може використати зникнення сина на війні для виїзду з країни.

Слід російських спецслужб є пріоритетною версією правоохоронців у справі Сцельнікова. Адже вбивство Андрія Парубія було ретельно та завчасно спланованим, тому малоймовірно, що підозрюваний організував його сам.

І хоча в суді підозрюваний пояснює свій вчинок помстою українській владі за сина, він задовго до його загибелі ненавидів Україну. А його коментарі в Telegram доводять, що він прагнув втекти, героїзував вбивць українських активістів і сам шукав контакту з росіянами, резюмують журналісти.

Нагадаємо, вбивця випустив у політика повну обойму патронів, щоб упевнитися, що точно закінчить розпочате.