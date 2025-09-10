"Лисячий" погляд і довгі ноги: як виглядала Меланія у часи модельної карʼєри

Дружина Трампа позувала для Vogue, Harper's Bazaar та інших глянців

Меланія Трамп, яка, ймовірно, мала роман із працівником ювелірного бренду Tiffany & Co., зараз зосереджується на обов'язках першої леді США. А от у молодості дружина Дональда Трампа успішно займалась моделінгом.

"Телеграф" розповість, що відомо про модельну кар'єру Меланії, і з якими брендами вона співпрацювала.

Меланія Трамп у часи моделінгу

Меланія Кнавс почала займатися моделінгом у 16 років у рідній Словенії. Досягнувши повноліття, дівчині запропонував співпрацю бренд одягу Vezenine Bled, який був тоді одним із найпопулярніших на її батьківщині. Цікаво, що ріст Меланії вважається ідеальним у моделінгу — 1,8 метра. А от вага дівчини під час модельної кар'єри сягала 63 кілограми.

Меланія Кнавс в юності, фото Stane Jerko

Меланія була моделлю у Словенії, фото Stane Jerko

У 1996 році Меланія переїхала до Нью-Йорка, аби досягти нових висот у модельній сфері. Там вона працювала у модельній агенції ID Models. Подейкують, що саме у часи модельної кар'єри майбутня дружина Трампа скористалася послугами пластичних хірургів. Припускається, що Меланія збільшила груди, змінила форму носа та очей, аби мати більш спокусливий погляд.

Меланія Трамп позувала оголеною, фото з мережі

Невдовзі дівчина почала працювати у журналі Allure. Вона познайомилася з Дональдом Трампом на вечірці, присвяченій Тижню моди у Нью-Йорку у 1998 році. Однак стосунки почалися не одразу, бо Меланія не дала йому свій номер телефону. Вона продовжила розвивати модельну кар'єру, позуючи для журналів Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue.

Меланія розвивала модельну кар'єру у США, фото Getty Images

Меланія Трамп у 90-х, фото Getty Images

Натомість роман Трампа зі словенською моделлю почав розвиватися у 2000-х. Тоді вони періодично з'являлися разом на вечірках, презентаціях фільмів та інших світських заходах. У 2005 році пара одружилась, невдовзі у них народився син Беррон Вільям. Зараз Дональд і Меланія перебувають у шлюбі понад 20 років. У 2025 році Трамп вдруге став президентом США, а Меланія — першою леді, тож кожен з них концентрується на своїх обов'язках.

Меланія і Дональд Трамп у 1998 році, фото Getty Images

Меланія і Дональд у 2004-2005 роках, фото Getty Images

Меланія і Дональд Трамп у 2025 році, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як Меланія вразила Дональда Трампа. Це відбулося у 2005 році.