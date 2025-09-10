"Лисячий" погляд і довгі ноги: як виглядала Меланія у часи модельної карʼєри
Дружина Трампа позувала для Vogue, Harper's Bazaar та інших глянців
Меланія Трамп, яка, ймовірно, мала роман із працівником ювелірного бренду Tiffany & Co., зараз зосереджується на обов'язках першої леді США. А от у молодості дружина Дональда Трампа успішно займалась моделінгом.
"Телеграф" розповість, що відомо про модельну кар'єру Меланії, і з якими брендами вона співпрацювала.
Меланія Трамп у часи моделінгу
Меланія Кнавс почала займатися моделінгом у 16 років у рідній Словенії. Досягнувши повноліття, дівчині запропонував співпрацю бренд одягу Vezenine Bled, який був тоді одним із найпопулярніших на її батьківщині. Цікаво, що ріст Меланії вважається ідеальним у моделінгу — 1,8 метра. А от вага дівчини під час модельної кар'єри сягала 63 кілограми.
У 1996 році Меланія переїхала до Нью-Йорка, аби досягти нових висот у модельній сфері. Там вона працювала у модельній агенції ID Models. Подейкують, що саме у часи модельної кар'єри майбутня дружина Трампа скористалася послугами пластичних хірургів. Припускається, що Меланія збільшила груди, змінила форму носа та очей, аби мати більш спокусливий погляд.
Невдовзі дівчина почала працювати у журналі Allure. Вона познайомилася з Дональдом Трампом на вечірці, присвяченій Тижню моди у Нью-Йорку у 1998 році. Однак стосунки почалися не одразу, бо Меланія не дала йому свій номер телефону. Вона продовжила розвивати модельну кар'єру, позуючи для журналів Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue.
Натомість роман Трампа зі словенською моделлю почав розвиватися у 2000-х. Тоді вони періодично з'являлися разом на вечірках, презентаціях фільмів та інших світських заходах. У 2005 році пара одружилась, невдовзі у них народився син Беррон Вільям. Зараз Дональд і Меланія перебувають у шлюбі понад 20 років. У 2025 році Трамп вдруге став президентом США, а Меланія — першою леді, тож кожен з них концентрується на своїх обов'язках.
