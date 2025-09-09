Привілеї скасуються? Що втратить Меланія у випадку раптової смерті Трампа

Дружина Трампа втратить титул, але деякі привілеї у випадку смерті чоловіка у неї все ж залишаться

На фоні погіршення здоров’я Дональда Трампа, імовірність смерті президента США стала цікавити публіку. На його руках з’явилися синці, а під піджаком помітили дивну випуклість, яка, за припущенням, є пухлиною.

Тому постає питання, що би сталося з Меланією Трамп, якби президент США помер прямо сьогодні? Зараз чинному главі Америки 79 років, а його ймовірне захворювання ретельно приховують та стверджують, що його здоров'я — у чудовому стані.

Що втратить Меланія Трамп у випадку смерті чоловіка

По-перше, Меланія Трамп автоматично позбавилася б свого титулу. Першою леді стала б дружина Джей Ді Венса, який складав присягу як 50-й Віцепрезидент США у січні 2025 року. Тобто дружина Дональда одразу втратить можливість брати участь у протокольних подіях.

Разом із титулом до нової першої леді перейдуть і працівники Білого дому. До слова, штат Меланія Трамп під час другого терміну президентства чоловіка, скоротила. Вона керує п’ятьма людьми, які платникам податків обходяться у 634 200 доларів на рік.

У випадку смерті Дональда Трампа Меланія також втратить доступ до Білого дому, окрім кількох тижнів "перехідного періоду" для збору особистих речей. Так було у випадку Жаклін Кеннеді, яка після вбивства Джона Кеннеді ще деякий час жила у резиденції, але вже як приватна особа.

Меланія також втратить доступ до транспорту, включно з гелікоптером та літаком. Проте, вона продовжить отримувати підтримку у вигляді пільг впродовж кількох місяців. Проте їх вона отримувала б, якби термін президентства її чоловіка закінчився у звичайному режимі.

Які привілеї залишаться у Меланії Трамп

За законом США, охорона зберігається за вдовою президента впродовж життя, якщо вона не вийде заміж повторно. Це правило стало відомим на прикладі дружини Джона Жаклін Кеннеді, яка після смерті чоловіка, вийшла заміж за Аристотеля Онассіса у 1968 році втратила цей привілей.

Якщо Меланія Трамп відмовиться від охорони після смерті чоловіка, вона зможе отримувати 500 тисяч доларів на рік. Ці кошти надходитимуть їй на покриття витрат на безпеку і транспорт. Також Меланія отримуватиме до 20 тисяч доларів на рік пенсійної надбавки.

