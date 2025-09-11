Сім'я понад усе: як син Баррон може змусити Меланію Трамп жити у Білому домі

Меланія Трамп може оселитися у Білому домі знову

У США знову заговорили про можливе повернення Меланії Трамп до постійного життя у Білому домі. За даними американських ЗМІ, таке рішення першої леді пов’язане з її спільним із Дональдом Трампом сином Барроном.

За інформацією видання New York Post, молодший син президента США перевівся до вашингтонського кампусу Нью-Йоркського університету. Раніше він здобував освіту в Нью-Йорку, а тепер продовжить її у Вашингтоні, що дозволить йому жити в Білому домі.

Також існує припущення, що Баррон планує піти слідами свого батька і стати політиком, тому змінив місце навчання. Президент США якось зізнавався: "Йому (ред. — Баррону) справді подобається політика. Це досить смішно". Проте відомо, що Меланія не бачить майбутнє свого сина саме так.

Дональд Трамп, Меланія Трамп і їхній син Баррон Трамп. Фото: Getty Images

Із Барроном Меланія має дуже глибокий зв’язок. Коли з початку президентського терміну Трампа до травня перша леді провела у Білому домі всього 14 днів, багато хто вважав, що це через те, що вона проводила час із сином у Нью-Йорку. Тому американські ЗМІ зробили висновок, що через навчання сина у Вашингтоні дружина Трампа повернеться до Білого дому, щоб бути поруч із ним.

Меланія Трамп і чоловіком Дональдом Трампом. Фото: Getty Images

Чому Меланія Трамп не живе у Білому домі

Ще у листопаді 2024 року Меланія повідомила, що не збирається проживати у Білому домі на постійній основі. Співрозмовники CNN припускали, що вона проведе більшу частину свого часу протягом наступних чотирьох років між Нью-Йорком і Палм-Біч, що у Флориді.

Дональд Трамп із сином Барроном і дружиною Меланією. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що втратить Меланія Трамп у випадку смерті Трампа сьогодні. Зараз чинному главі Америки 79 років, а його ймовірне захворювання ретельно приховують та стверджують, що його здоров'я — у чудовому стані.