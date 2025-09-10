Рус

Меланія нервує через колишню дружину Трампа? Як вона виглядає і чим дратує першу леді США (фото)

Катерина Любимова
Що відомо про колишню дружину Дональда Трампа
Що відомо про колишню дружину Дональда Трампа. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Новий факт підігрів чутки про розлучення Трампа та Меланії

Сімейне життя президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії продовжує привертати увагу, а чутки про можливе розлучення не вщухають. Нещодавно обговорювалася інформація про ймовірного коханця першої леді США, а тепер стало відомо, що Трамп активно підтримує зв’язок з ексдружиною.

Видання The list поділилося новими подробицями про особисте життя Трампа. Ми вирішили дізнатися, що відомо про колишню дружину президента США Марлу Мейплз і чому вона дратує Меланію.

Шлюб Трампа та Меланії під загрозою через колишню дружину президента США?

Другою дружиною лідера США Дональда Трампа була Марла Мейплз, яка народила йому дочку Тіффані. У шлюбі пара прожила чотири роки, в 1997 вони розійшлися, але офіційно розлучилася через два роки, і як виявилося, не так скандально, як багато хто припускав.

Дональд Трамп та Марла Мейплз
Дональд Трамп та Марла Мейплз, Фото: Getty Images

За даними ЗМІ, Трамп підтримує спілкування з колишньою дружиною. І настільки добре, що Марла регулярно відвідує його маєток Мар-а-Лаго, про що свідчать її публікації у соціальних мережах. На кадрах вона позує з дочкою та друзями, проводячи там сімейні свята. Крім того, деякі публікації показують, що Мейплз використовує маєток і для ділових зустрічей.

Колишня дружина Дональда Трампа
Колишня дружина Дональда Трампа, Фото: Getty Images

На думку експерта з питань шлюборозлучних питань Кімберлі Міллер, така часта присутність колишньої дружини може бути джерелом напруги та роздратування в шлюбі Трампа з Меланією. Збереження дружніх стосунків після розлучення — звичайна практика, особливо якщо люди часто перетинаються з ділових чи особистих питань. Але такі стосунки можуть створити емоційні складнощі для нинішнього партнера. Щоб уникнути цього, Дональду Трампу варто було поговорити з Меланією про свою дружбу з колишньою дружиною, але з огляду на труднощі в їхньому шлюбі цього, ймовірно, не сталося.

Меланія Трамп
Меланію Трамп дратують часті візити Марли до їхнього маєтку, Фото: Getty Images

Що відомо про колишню дружину Трампа Марлу Мейплз

Дональд Трамп одружився з акторкою Марле Мейплз у грудні 1993 року, через два місяці після народження їхньої доньки Тіффані. Проте їхній шлюб тривав недовго. Причини їхнього розставання не були офіційно озвучені, але в пресі широко обговорювалися чутки про можливу зраду Марли.

Марла Мейплз
Марла Мейплз прожила у шлюбі з Дональдом 4 роки, Фото: Getty Images

Після розлучення Марла Мейплз продовжила кар’єру у шоубізнесі: знімалася у фільмах, брала участь у телешоу та випустила музичний альбом. У 2016 році вона запустила сайт, присвячений здоровому способу життя, де ділилася рецептами, подорожами та фотографіями.

Марла Мейплз
Як виглядає Марла Мейплз, Фото: Getty Images

Зараз Марла Мейплз продовжує брати активну участь у громадському житті, відвідує різноманітні заходи та займається благодійністю. У 2025 році вона стала бабусею — її дочка Тіффані народила сина.

Марла Мейплз
Марла Мейплз та її дочка Тіффані, Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася зовнішність Меланії Трамп. Перша леді США могла зробити декілька пластичних операцій.

