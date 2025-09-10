Меланія нервує через колишню дружину Трампа? Як вона виглядає і чим дратує першу леді США (фото)

Новий факт підігрів чутки про розлучення Трампа та Меланії

Сімейне життя президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії продовжує привертати увагу, а чутки про можливе розлучення не вщухають. Нещодавно обговорювалася інформація про ймовірного коханця першої леді США, а тепер стало відомо, що Трамп активно підтримує зв’язок з ексдружиною.

Видання The list поділилося новими подробицями про особисте життя Трампа. Ми вирішили дізнатися, що відомо про колишню дружину президента США Марлу Мейплз і чому вона дратує Меланію.

Шлюб Трампа та Меланії під загрозою через колишню дружину президента США?

Другою дружиною лідера США Дональда Трампа була Марла Мейплз, яка народила йому дочку Тіффані. У шлюбі пара прожила чотири роки, в 1997 вони розійшлися, але офіційно розлучилася через два роки, і як виявилося, не так скандально, як багато хто припускав.

Дональд Трамп та Марла Мейплз, Фото: Getty Images

За даними ЗМІ, Трамп підтримує спілкування з колишньою дружиною. І настільки добре, що Марла регулярно відвідує його маєток Мар-а-Лаго, про що свідчать її публікації у соціальних мережах. На кадрах вона позує з дочкою та друзями, проводячи там сімейні свята. Крім того, деякі публікації показують, що Мейплз використовує маєток і для ділових зустрічей.

Колишня дружина Дональда Трампа, Фото: Getty Images

На думку експерта з питань шлюборозлучних питань Кімберлі Міллер, така часта присутність колишньої дружини може бути джерелом напруги та роздратування в шлюбі Трампа з Меланією. Збереження дружніх стосунків після розлучення — звичайна практика, особливо якщо люди часто перетинаються з ділових чи особистих питань. Але такі стосунки можуть створити емоційні складнощі для нинішнього партнера. Щоб уникнути цього, Дональду Трампу варто було поговорити з Меланією про свою дружбу з колишньою дружиною, але з огляду на труднощі в їхньому шлюбі цього, ймовірно, не сталося.

Меланію Трамп дратують часті візити Марли до їхнього маєтку, Фото: Getty Images

Що відомо про колишню дружину Трампа Марлу Мейплз

Дональд Трамп одружився з акторкою Марле Мейплз у грудні 1993 року, через два місяці після народження їхньої доньки Тіффані. Проте їхній шлюб тривав недовго. Причини їхнього розставання не були офіційно озвучені, але в пресі широко обговорювалися чутки про можливу зраду Марли.

Марла Мейплз прожила у шлюбі з Дональдом 4 роки, Фото: Getty Images

Після розлучення Марла Мейплз продовжила кар’єру у шоубізнесі: знімалася у фільмах, брала участь у телешоу та випустила музичний альбом. У 2016 році вона запустила сайт, присвячений здоровому способу життя, де ділилася рецептами, подорожами та фотографіями.

Як виглядає Марла Мейплз, Фото: Getty Images

Зараз Марла Мейплз продовжує брати активну участь у громадському житті, відвідує різноманітні заходи та займається благодійністю. У 2025 році вона стала бабусею — її дочка Тіффані народила сина.

Марла Мейплз та її дочка Тіффані, Фото: Getty Images

