"Я прощаю його". Як пройшло прощання з вбитим Чарлі Кірком у США і що сказав Трамп (фото)

На церемонію прийшло понад 70 тисяч людей

У США на стадіоні State Farm відбулось прощання зі вбитим активістом Чарлі Кірком. На церемонію прибув президент США Дональд Трамп та ще низка високопосадовців і не тільки.

"Телеграф" зібрав усі подробиці цієї церемонії. Зауважимо, що в Аризоні на стадіоні і біля нього зібралось десь 70 тисяч людей. Президент США був за броньованим склом, як і ті, хто виступали на сцені.

Хто прийшов вшанувати вбитого Кірка

Чарлі Кірк

Окрім Трампа, на церемонію прийшли віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, міністр оборони Піт Гегсет, міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді молодший, директорка національної розвідки Тулсі Габбард, американський мільярдер Ілон Маск та телеведучий Такер Карлсон.

Натовп на прощанні з Кірком

Головні заяви з прощання з Кірком

Рубіо наголосив, що скептично ставився до активіста та його ініціативи Turning Point, однак все ж поважав його. Саме тому назвав свій скептицизм помилковим. За його словами, Кірк був "дивовижною людиною з великою кількістю мудрості для такої молодої людини".

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав Кірка "воїном" і людиною, яка вірила в менший уряд і "набагато більше в Бога".

"Америка була його домом, і він був готовий померти за це", – заявив Джей Ді Венс.

Дружина Чарлі Кірка Еріка, яка ледь стримувала сльози, подякувала усім, хто прийшов. Вона додала, що прощає вбивцю чоловіка, а також, що Кірк наслідував Божу волю, а тепер "він з ним".

Дональд Трамп та дружина Кірка

Що сказав Трамп про Чарлі Кірка

Президент США вийшов на сцену після дружини Кірка і наголосив, що активіста вбили саме за те, що той виступав за свободу і справедливість. Тому наразі американці "в горі, шоці та жалобі".

Трамп на прощанні з Кірком

Трамп додав, що Кірка "огидно вбив радикалізований холоднокровний монстр за те, що він говорив правду, яка була в його серці".

"Його вбили, тому що він жив хоробро, він жив сміливо та він блискуче сперечався", – каже Трамп.

Нагадаємо, що 10 вересня Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті Юти. Під час виступу в активіста вистрелили. Пораненого Кірка разом з його охороною швидко забрали з місця події. Потерпілого відвезли до лікарні, але незабаром він помер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підозрюваний у вбивстві Кірка зізнався у злочині та розкрив свій мотив.