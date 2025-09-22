"Я прощаю его". Как прошло прощание с убитым Чарли Кирком в США и что сказал Трамп (фото)

На церемонию пришло более 70 тысяч человек

В США на стадионе State Farm состоялось прощание с убитым активистом Чарли Кирком. На церемонию прибыл президент США Дональд Трамп и еще ряд чиновников и не только.

"Телеграф" собрал все подробности этой церемонии. Заметим, что в Аризоне на стадионе и возле него собралось около 70 тысяч человек. Президент США были за бронированным стеклом, как и выступавшие на сцене.

Кто пришел почтить убитого Кирка

Чарли Кирк

Кроме Трампа, на церемонию пришли вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, министр обороны Пит Гегсет, министр здравоохранения Роберт Кеннеди младший, директор национальной разведки Тулси Габбер , американский миллиардер Илон Маск и телеведущий Такер Карлсон.

Толпа на прощании с Кирком

Главные заявления с прощания с Кирком

Рубио подчеркнул, что скептически относился к активисту и его инициативе Turning Point, однако все же уважал его. Именно поэтому назвал свой скептицизм ошибочным. По его словам, Кирк был "удивительным человеком с большой мудростью для такого молодого человека".

Министр обороны США Пит Гегсет назвал Кирка "воином" и человеком, верившим в меньшее правительство и "намного больше в Бога".

"Америка была его домом, и он был готов умереть за это", – заявил Джей Ди Вэнс.

Жена Чарли Кирка Эрика, едва сдерживавшая слезы, поблагодарила всех, кто пришел. Она добавила, что прощает убийцу мужа, а также, что Кирк следовал Божьей воле, а теперь "он с ним".

Дональд Трамп и жена Кирка

Что сказал Трамп о Чарли Кирке

Президент США вышел на сцену после жены Кирка и подчеркнул, что активиста убили именно за то, что он выступал за свободу и справедливость. Поэтому американцы "в горе, шоке и трауре".

Трамп на прощании с Кирком

Трамп добавил, что Кирка "отвратительно убил радикализированный хладнокровный монстр за то, что он говорил правду, которая была в его сердце".

"Его убили, потому что он жил храбро, он жил смело и блестяще спорил", — говорит Трамп.

Напомним, что 10 сентября Чарли Кирк принимал участие в прениях в Университете Юты. Во время выступления в активиста выстрелили. Раненого Кирка вместе с его охраной быстро забрали с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу, но вскоре он скончался.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подозреваемый в убийстве Кирка признался в преступлении и раскрыл свой мотив.