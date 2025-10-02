Заробив $500 млрд. Хто з соратників Трампа нажив захмарний капітал

Від одного стрибка акцій отримав понад $9 млрд

Американський мільярдер та соратник президента США Дональда Трампа Ілон Маск, з яким вони бачились на похоронах Чарлі Кірка, став першим в історії бізнесменом зі статками у сотні мільярді. Наразі його заробіток нараховує $500 млрд.

Що треба знати:

Ілон Маск заробив на бізнесі $500 млрд

Ріст акцій приніс Маску понад $9 млрд

Компанія SpaceX оцінюється в $400 млрд

Як пише Forbes, у грудні минулого року Маск став першим у світі бізнесменом зі статками у $400 млрд. А зараз він перебуває на півдорозі до рівня капіталу у трильйон доларів.

У середу, 1 жовтня, акції однієї з компаній Маска зросли на 4% — це принесло бізнесмену додатково понад $9 млрд. Загальну кількість акцій, якими володіє Маск, а саме 12% тепер оцінюються у $191 млрд.

Ілон Маск

Окрім того, мільярдер має приблизно 42% акцій космічної компанії SpaceX, а це становить $168 млрд. Оцінка компанії зросла до $400 млрд з $350 млрд з грудня 2024 року.

Також Маск контролює близько 53% xAI Holding — компанії, заснованої у березні 2025 року та об'єднаної із соцмережею X. Її вартість складає $113 млрд, частка Маска — $60 млрд.

Нагадаємо, що нещодавно Маск та Трамп досить сильно посварилися і якийсь час не спілкувались. Однак вже наприкінці вересня на похоронах Чарлі Кірка Трамп й Макс зустрілись. Кореспонденти зафіксували досить теплу розмову, яка може свідчити про покращення стосунків.

Маск і Трамп на похороні Кірка

Раніше "Трамп" розповідав, що Трамп перетворює Білий дім на "пшонка стайл", адже Овальний кабінет у золоті викликає сумніви.