Темна сторона сім'ї Маска: батька мільярдера звинувачували у розбещенні власних дітей

Батько Маска був фігурантом кримінальних справ

Батько мільярдера та засновника компаній SpaceX, PayPal, Neuralink Ілона Маска — Еррол Маск — потрапив у скандал. Його звинувачували у сексуальному насильстві над дітьми. До того ж Еррол приїжджав до Москви та називав Путіна "сильним лідером".

Проти Еррола Маска тричі порушували кримінальні справи про сексуальні домагання до власних та названих дітей. Про це пише The New York Times. Повідомляється, що два розслідування вже припинили, а щодо третього немає інформації. Слідство тривало у різний час протягом десятиліть.

Родичі Маска подавали до нього до суду через розпусні дії щодо трьох власних та двох названих дітей. Зокрема, йшлося на той час про чотирирічну падчерку бізнесмена.

Найперше звинувачення було висунуто в 1993 році, коли падчерка Еррола Маска, якій тоді було 4 роки, розповіла родичам, що він торкався її в сімейному будинку, йдеться у повідомленні.

Еррол Маск, фото Getty Images

Також Маска звинувачували у сексуальному насильстві над двома доньками та пасинком. Востаннє це було у 2023 році, коли п'ятирічний син Еррола повідомив родичам та соціальним працівникам, що батько торкався його сідниць.

Видання пише, що через такі звинувачення Ілон припинив спілкуватися з батьком. Також родичі зверталися до мільярдера, аби він вплинув на свого тата. Згодом Маск відвіз батька у Південно-Африканську Республіку, звідки той родом. Ілон хотів, аби діти пожили в нього, щоб уникнути насилля.

Еррола Маска звинувачували у сексуальних домаганнях, фото Getty Images

Сам Еррол відкидав висунуті йому звинувачення і називав їх "хибними й абсурдними". Він стверджував, що деякі члени сім'ї "примушували дітей говорити неправду" і хотіли отримати гроші від Ілона Маска.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ще відомий батько Ілона Маска — Еррол. Він вів успішний бізнес.