У Маска новий фаворит в оточенні Трампа. Заради нього мільярдер змінив політичні плани

Офіційно, глава Tesla вирішив зосередитися на бізнесі

Ілон Маск пригальмував з планами створення власної політичної партії, щоб не відбирати виборців у республіканців. Створити свою політичну силу мільярдер вирішив на тлі конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Маск заявив своїм союзникам, що хоче зосередити увагу на своїх компаніях. Його настрої змінилися, адже нещодавно він заявляв, що створить так звану Американську партію, яка представлятиме американців, незадоволених двома основними політичними партіями.

Маск робить ставку на Венса

Ілон Маск зосередився на підтримці зв'язків із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, якого багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA. Мільярдер спілкувався з ним протягом останніх тижнів. В результаті він сказав своїм однодумцям, що створення власної партії зашкодить його стосункам із віцепрезидентом.

Маск сказав близьким до нього людям, що він розглядає можливість використати свої фінансові ресурси на підтримку Венса, якщо той вирішить балотуватися в президенти США у 2028 році. Проте остаточно ідею створити власну партію мільярдер не відкинув. Він може змінити свою думку напередодні проміжних виборів.

Проте ані Маск, ані його команда не вступали в контакт з відомими особами, які підтримали ідею створення нової партії та могли б стати важливим ресурсом для її запуску. За словами людини, яка знає про ситуацію, соратники мільярдера скасували заплановану на кінець липня зустріч з групою, що спеціалізується на організації кампаній третіх сторін. Офіційно, зустріч було скасовано, оскільки Маск хоче зосередитися на веденні свого бізнесу.

Будь-яке рішення Маска відмовитися від планів створення третьої партії буде перемогою для республіканців напередодні проміжних виборів наступного року. Історично склалося так, що треті партії часто виступають спойлерами та відволікають голоси від двох основних партій. Для Венса збереження Маска на своєму боці може виявитися вирішальним для його потенційних президентських амбіцій, — пише Wall Street Journal

Конфлікт між Маском та Трампом — що відомо

Маск був палким прихильником Трампа на виборах 2024 року. Він допоміг йому прийти до влади, витративши майже 300 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших республіканців.

Він швидко увійшов до найближчого кола президента, з'являючись у Білому домі та на засіданнях кабінету міністрів. Трамп навіть призначив Маска главою Департаменту урядової ефективності (DOGE) для скорочення витрат.

Проте у червні, після майже річного періоду тісної співпраці між Трампом та Маском виник конфлікт. Маск засудив законопроєкт Трампа про зниження податків і витрати. На його думку, він значно збільшить державний борг США у 36,2 трильйона доларів.

Маск публічно закликав "убити" цей законопроєкт і розробити альтернативний варіант. Сенат США 29 червня підтримав трампівський бюджет мінімальною перевагою — 50 голосів республіканців плюс вирішальний голос віцепрезидента Джей Ді Венса. Після цього Маск заявив про створення власної партії.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп пояснив рішення створити власну політичну силу можливим банкрутством США через марнотратство і хабарництво. Він провів кілька опитувань у своєму Х-акаунті, де більшість користувачів підтримали ідею створення такої партії.