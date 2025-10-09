Дев’ять слів, які змінили все: як колишня дружина Трампа дізналася про його зради

Перший шлюб Дональда Трампа тривав близько 15 років

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно пристрасно поцілував на публіці свою дружину Меланію, був одружений тричі. Першою його дружиною стала Івана Трамп, шлюб з якою зруйнувався через велелюбність нинішнього глави держави.

Що потрібно знати:

Першою дружиною Дональда Трампа була Івана Трамп, яка народила йому трьох дітей

Дональд Трамп зраджував дружині з актрисою Марлою Мейплз, яка особисто розповіла Івані про їхній роман

Як пише видання Irishstar, перша дружина Дональда Трампа дізналася про його зради, зіткнувшись із його коханкою Марлою Мейплз. І як виявилося, їхня зустріч не була випадковою.

Як перша дружина Трампа дізналася про його зради

Івана Трамп прожила у шлюбі з Дональдом майже п’ятнадцять років. Їхній союз здавався міцним, адже у них було троє дітей, спільні бізнеспроекти та статус однієї з найвпливовіших пар Нью-Йорка.

Дональд Трамп разом із дружиною Іваною, Фото: Getty Images

Але в 1989 році стався переломний момент, який повністю змінив їхнє сімейне життя. Під час відпочинку в Аспені (штат Колорадо) Івана зіткнулася з коханкою Дональда біля ресторану – це сталося на очах у гостей та членів родини. Коханкою Дональда була Марла Мейплс — молода актриса, яка підійшла до Івани і сказала їй дев’ять слів, що змінили все: "Я Марла, і я люблю вашого чоловіка. А ви?"

Марла Мейплс, Фото: Getty Images

Тоді Івана зрозуміла, що плітки виявились правдою і що її шлюб зруйнований. Івана згадувала, що відповіла Марлі різким тоном: "Відвали, я люблю свого чоловіка", але в глибині душі розуміла, що у стосунках з Дональдом час ставити крапку.

Івана Трамп дізналася про зради Дональда від його коханки, Фото: Getty Images

Сама Марла пізніше зізналася, що Дональд спеціально запросив її на відпочинок в Аспен, буквально підлаштувавши їхню зустріч.

Марла Мейплс та Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Івана після цієї скандальної сцени подала на розлучення лише через два роки. Почалися гучні судові розгляди, розподіл майна та багатомільйонні суперечки, які привертали увагу всієї Америки. Однак згодом образи відійшли на другий план. Дональд та Івана змогли зберегти повагу один до одного, підтримували спілкування й перша дружина навіть була присутня на його інавгурації у 2017 році.

