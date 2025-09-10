Донька виросла красунею і стала частіше виходити в світ: скільки дітей у Іванки Трамп і як вони виглядають

Донька Іванки Трамп у компанії дідуся з’явилася на US Open-2025

Старша дочка президента США Іванка Трамп, яка нещодавно здивувала вибором вбрання, є мамою трьох дітей. Її спадкоємці ще неповнолітні, тому не часто стають гостями публічних заходів.

Як пише видання Distractify, родина Іванки після того, як Дональд Трамп знову став президентом, старається вести більш закритий спосіб життя. Але нещодавно її старша дочка Арабелла викликала справжній фурор, з’явившись у компанії дідуся.

Як виглядають діти Іванки Трамп

Старша дочка лідера США Іванка Трамп у 2005 році познайомилася із бізнесменом Джаредом Кушнером. Він власник девелоперської компанії, а раніше був власником газети New York Observer. Між ними спочатку почалися ділові стосунки, які згодом переросли в роман. Через чотири роки пара зіграла весілля.

Іванка Трамп вийшла заміж у 2009 році, Фото: Getty Images

У 2011 році Іванка та Джаред вперше стали батьками — на світ з’явилася їхня дочка Арабелла Роуз. Наразі їй 14 років і зовні дівчинка більше схожа на маму. Арабелла вчора, 8 вересня, з’явилася у компанії батька та дідуся на фіналі US Open-2025.

Іванка Трамп разом із чоловіком та дітьми, Фото: Getty Images

Варто зазначити, що онука вже майже одного зросту зі своїм дідусем Дональдом Трампом.

Дочка Іванки разом із дідусем на фіналі US Open-2025, Фото: Getty Images

Арабелла на заході була в елегантній ніжно-бірюзовій сукні. І це не вперше, коли старша дочка Іванки привертає увагу. У мережі пишуть, що 14-річну дівчинку вже назвали "новою іконою стилю". Вона, як і її мама, віддає перевагу елегантним вбранням.

Дочка Іванки Трамп виросла красунею, Фото: Getty Images

Відомо, що Арабелла мріє колись вступити до морської піхоти, а її улюбленим святом є Ханука.

Діти Іванки Трамп, Фото: Getty Images

У жовтні 2013 року Іванка народила сина Джозефа Фредеріка, а у березні 2016 року їхня родина поповнилася ще одним сином — Теодором Джеймсом. Хлопчики захоплюються спортом.

Як виглядає дочка та сини Іванки Трамп, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядає старша онука президента США. Її порівнюють з Іванкою Трамп.