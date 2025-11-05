Трамп возмущен из-за победы "коммуниста" на выборах мэра Нью-Йорка. Что о нем известно

Мамдани поддерживают бывший экс-президент США Барак Обама и бывшая вице-президент Камала Гаррис

На выборах мэра Нью-Йорка лидирует 34-летний политик Зохран Мамдани — демократ и мусульманин. Президент США Дональд Трамп очень не хотел, чтобы самый большой город Америки возглавил Мамдани, глава Белого дома грозился в этом случае ограничить федеральное финансирование Нью-Йорка.

Что нужно знать:

Демократ, социалист и мусульманин Зохран Мамдани одерживает победу на выборах мэра Нью-Йорка

Трамп называл его "коммунистическим сумасшедшим, который погубит Нью-Йорк" и теперь возмущен победой Мамдани

Демократ использовал красную звезду в ходе предвыборной агитации

Подсчет голосов продолжается, однако известно, что Мамдани получил 50,3% голосов избирателей. Он уверенно опережает своего соперника, бывшего губернатора штата Эндрю Куомо. Мамдами упомянул американского президента в своей речи после оглашения результатов выборов.

Трамп лютует из-за победы Зохрана Мамдани

Еще во время предвыборного процесса Трамп не скрывал своей антипатии к демократу. Лидер США назвал его "коммунистическим сумасшедшим, который погубит Нью-Йорк".

Также Трамп в своей социальной сети Truth Social писал, что в случае победы Мамдани готов ограничить федеральное финансирование Нью-Йорка. Он горячо призывал всех голосовать за Эндрю Куомо, который также является членом Демократической партии, но на выборы пошел как независимый кандидат.

После появления предварительных результатов Трамп заявил, что республиканцы проиграли местные выборы, потому что его имени не было в бюллетенях. Еще одной причиной поражения Трамп считает самый продолжительный в истории страны шатдаун правительства.

Мамдани возглавит Нью-Йорк — что о нем известно

34-летний член Демократической партии США Зохран Мамдани, позиционирующий себя как социалиста и мусульманина-шиита, родился в Уганде в семье индийских мусульман (отец — преподаватель, мать — кинорежиссер). Позже семья переехала в США, американское гражданство Мамдани получило в 2018 году, по образованию он бакалавр-африканист. Женат на сирийской художнице Рами Дуваджи.

Зохран Мамдани

Как уже указывалось, Трамп считает его "коммунистом" и очень не хотел, чтобы Мамдани победил. Однако его поддерживает бывший президент США Барак Обама, эксвицеппрезидент Камала Гаррис. Более того, во время избирательной кампании в Нью-Йорке в среде демократов иногда называли Зохрана Мамдани как "будущего национального лидера".

Что Мамдани обещал избирателям

Зохран Мамдани обещал всяческую поддержку представителям сообщества ЛГБТК+. Также он выступает против политики Израиля по отношению к Палестине.

Мамдани на митинге

Предвыборная программа социалиста Мамдани соответствующая. Среди его обещаний: создание сети социальных продуктовых магазинов для малообеспеченных с доступными ценами, заморозка стоимости аренды жилья, бесплатный проезд в городских автобусах и заморозка роста цен на проезд в метро.

Также кандидат анонсировал, что пребывание детей в возрасте от шести недель до пяти лет в детсадах станет бесплатным, а высшее образование — более доступным.

Интересно, что в предвыборной агитации Мамдани использовал красную звезду. На его официальном предвыборном сайте есть рекламный ролик, где он снят в длинной африканской мужской рубашке, с задней стороны которой красная звезда. Это — политический и военный символ, исторически ассоциирующийся с коммунистическим движением, Советским Союзом (СССР) и его армией (Красной Армией).

Мамдан в одежде с красной звездой

Как сообщал "Телеграф", в США на 85-м году умер Дик Чейни — один из самых влиятельных бывших вице-президентов в истории государства. Он сыграл решающую роль в формировании американской политики, стал ключевым архитектором "войны с террором" и был ярым критиком политики Дональда Трампа.