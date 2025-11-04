США після заяв Трампа активно готують випробування ядерної ракети: що відомо

Після заяви Трампа в США готується випробування ядерної ракети. Але схоже, без ядерного вибуху

США після наказу президента Дональда Трампа терміново відновити випробування ядерної зброї почали активно готувати перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) з ядерною боєголовкою. Попередньо відомо, що там не повинно бути встановлено ядерної бойової частини.

Що треба знати:

Навігаційні попередження від уряду США дозволяють спрогнозувати точну дату пуску

Випробовувати будуть ракету Minuteman III — це головна МБР на озброєнні США

Випробування, схоже, не передбачають ядерного вибуху — його можна змоделювати віртуально

Як пише видання Newsweek, ентузіасти звернули увагу на навігаційні попередження, випущені урядом США. Вони свідчать про те, що найближчий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III відбудеться орієнтовно 5-6 листопада. Місцем запуска скоріше за все буде космодром Ванденберг в штаті Каліфорнія.

Видання звернулося за офіційним коментарем до Командування глобального удару ВПС США — воно відповідає за МБР та парк стратегічних бомбардувальників, які несуть ядерну зброю. Також зазначається, що США кілька разів на рік проводять випробування МБР, щоб переконатися у їхній працездатності. Зокрема у травні ракета Minuteman III пролетіла 4200 кілометрів та успішно "вразила" ціль.

Ядерних вибухів не буде

Міністр енергетики США Кріс Райт, коментуючи наказ президента США Дональда Трампа відновити ядерні випробування, сказав, що ядерних вибухів під час таких випробувань не передбачено. Це будуть "системні випробування".

За словами Райта, США проводили ядерні підриви з 1960-х по кінець 1980-х років, оскільки потрібно було зібрати усю потрібну інформацію щодо застосування ядерної зброї, проте іншого варіанту окрім вибухів не було. Зараз ситуація інша. Немає потреби проводити повноцінні ядерні вибухи, коли обчислювальні потужності дозволяють провести точне моделювання вибуху у віртуальній реальності.

"Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами… Завдяки нашій науці та обчислювальній потужності ми можемо надзвичайно точно моделювати те, що відбуватиметься під час ядерного вибуху", – пояснив він на запитання журналістів.

Хвастощі Путіна та наслідки для Кремля

Нагадаємо, що російський правитель Володимир Путін 29 жовтня повихвалявся нібито вдалими випробуваннями чергових російських "аналоговнєтів" — ракети "Буревісник", яка нібито може літати завдяки ядерному реактору, та ядерної торпеди "Посейдон". Всю цю хвору маячню, що показово, Путін озвучив під час свого візиту до Центрального військового клінічного госпіталю в Москві.

Путін заявив, що "Посейдон" нібито було випробувано 28 жовтня і він виявився потужнішим за "Сармат" — ядерну ракету, яку брехливий російський правитель обіцяє поставити на озброєння попри його ж власні заяви про те, що вона вже на ньому перебуває. Щодо "Буревісника" — то ще до виступу Путіна керівник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов похвалився, що ракета нібито летіла 15 годин, подолавши за цей час 14 тисяч кілометрів.

Чи рівні ядерні арсенали США та Росії?

Реально ядерні арсенали США та Росії фактично рівні попри те, що "по документах" у Кремля більше боєголовок. За приблизними підрахунками, США мають 5177 ядерних боєголовок, з яких понад 1700 перебуває на бойовому чергуванні. Росія має майже 5,5 тисячі ядерних боєголовок, з яких також перебуває на чергуванні приблизно 1700 одиниць.

Серед іншого Сполучені Штати мають на бойовому чергуванні 400 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III. Вони розміщені на ракетних базах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Північна Дакота та Вайомінг. Дальність польоту таких ракет — до 10 тисяч кілометрів.

Зазначимо, що американська ядерна зброя модернізована, пройшла переобладнання та здебільшого боєздатна. Тоді як більшість російського ядерного арсеналу — це радянська спадщина, боєздатність якої викликає великі сумніви. А "новітні" російські розробки часто падають, не літають та попри заяви Кремля виглядають дуже жалюгідно.