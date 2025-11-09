"Це символ його президентства": Байден розніс Трампа через перебудову Білого дому

Байден звинуватив Трампа в "зазіханні на Конституцію" і дорікнув через велику кількість золота в інтер’єрі Білого дому

Колишній президент США Джо Байден виступив із різкою критикою свого наступника Дональда Трампа, заявивши, що той "зруйнував" демократію. Він висміяв як політику чинного голови Білого дому, так і його дії щодо резиденції американських президентів.

Про це повідомляє CNN. Сам Трамп регулярно згадує Байдена у негативному ключі у своїх виступах.

На гала-вечорі, який пройшов в Омасі під егідою Демократичної партії Небраски, ексглава Білого дому зазначив, що наперед розумів, що "Трамп збирається зруйнувати країну".

"Але, маю визнати, я не мав уявлення, що це буде буквальна руйнація", – уточнив Байден.

Йдеться про демонтаж східного крила Білого дому, на місці якого передбачається збудувати бальний зал. Байден назвав знесене східне крило Білого дому "ідеальним символом його президентства".

"Трамп завдав удару не тільки по дому народу, але й по Конституції, верховенству закону, самої нашої демократії", — наголосив американський політик.

Крім того, він висміяв заяви Трампа про те, що його другий термін привів країну до "золотого віку".

"Тепер він каже, що ми знаходимося, цитую, "у золотому столітті". Єдине золото — це те, що він вішає на камінну полицю", — додав Байден, нагадуючи про позолочене оформлення Білого дому.

Як змінився Білий дім при Трампі

Нагадаємо, Дональд Трамп змінив стиль Білого дому, додавши до дизайну велику кількість золотих елементів. В результаті резиденція президента США у Вашингтоні набуває рис будинку колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки, який став символом несмаку. Тим часом Байден вважав за краще стриману колірну гаму і любив зелень.

Як виглядав Овальний кабінет при Трампі та Байдені

Американські ЗМІ акцентували, що Трамп втілює в золоті своє ім’я, а загалом перетворює Білий дім на Мар-а-Лаго — приватну резиденцію у Флориді, що належить йому. У її декорі багато подібних золотих елементів.

Зараз золото в Овальному кабінеті скрізь

Влітку американський лідер затіяв капітальний ремонт Білого дому, виселивши зі Східного крила свою дружину Меланію. Він вирішив збудувати там новий бальний зал. Прессекретарка Керолайн Левітт уточнила, що проєкт вартістю близько 200 млн доларів фінансуватимуть Дональд Трамп та інші приватні донори.

Площа споруди становитиме понад 8 тис. кв. м. Зал буде розрахований на комфортне розміщення до 650 гостей. Це майже втричі більше, ніж попередня Східна зала Білого дому на 200 осіб.

Можливо, слова Байдена стали своєрідною відповіддю на постійні нападки Трампа. Під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Віктора Орбана чинний американський президент вкотре розкритикував Байдена, звинувативши його у війні Росії проти України.