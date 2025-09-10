Злочину могло не статися: родич вбивці українки у США розкрив деталі про сім'ю Браунів

Підозрюваний ДеКарлос Браун-молодший та його сім'я вже мають кримінальне минуле

Трагедія в Шарлотті 22 серпня, коли загинула молода українка Ірина Заруцька, сколихнула як українську, так і американську спільноти. З'явилися нові подробиці справи, а родич підозрюваного зробив неочікувану заяву, стверджуючи, що вбивства могло не бути, якби не "але"…

"Телеграф" зібрав усю інформацію про деталі злочину.

Трагедія в Шарлотті

22 серпня Ірина Заруцька, 23-річна українська біженка, була жорстоко вбита в потязі в Шарлотті (Північна Кароліна).

За даними правоохоронців, 34-річний ДеКарлос Браун-молодший напав на неї, перерізавши горло кишеньковим ножем. Відео з камер спостереження показує, що Браун сидів позаду дівчини, і між ними не було жодної взаємодії перед атакою. Заруцька впала з сидіння, знепритомніла й померла від поранень, не отримавши допомоги від інших пасажирів. Записи камер не мають звуку, тому неможливо підтвердити чутки про те, що Браун нібито сказав: "Я вбив цю білу дівчину", як стверджують у соціальних мережах.

Кримінальне минуле Брауна та його родини

ДеКарлос Браун-молодший, як стверджують журналісти, має довгу історію злочинів. Його арештовували за тяжку крадіжку в 2011 році, збройне пограбування та погрози в 2013-2014 роках, за що він відбув 5 років у в'язниці. У 2021-2022 роках були звинувачення в домашньому насильстві, а в січні 2025 року — за зловживання дзвінками до служби 911. Браун, безхатько з діагнозом шизофренії, був звільнений без застави, що викликало критику. Його мати зверталася по психіатричну допомогу через його агресивну поведінку.

Родина злочинця також має кримінальне минуле. Його батько, ДеКарлос-старший, був арештований за проникнення зі зламом, крадіжку та зберігання зброї на території університету. Старший брат, Стейсі Деджон Браун, відбуває від 27 до 36 років за вбивство 65-річного Роберта Гейма в 2014 році під час пограбування, після чого втік на тому ж легкорейковому транспорті.

Ліворуч — ймовірний вбивця українки, а поряд — його брат Стейсі Деджон Браун

Джеремія, молодший брат Брауна, який має спільного батька, зазначив, що родина має "тюремний досвід". Він критикував систему за звільнення Брауна, вважаючи, що вбивства "можна було запобігти", якби хворий на шизофренію чоловік не вийшов з-під варти.

"Я думаю, що тоді вони могли б цьому запобігти", — сказав Джеремія.

9 вересня Міністерство юстиції США висунуло фігуранту справи про вбивство Ірини Заруцької федеральне звинувачення за скоєння дії, що спричинила смерть у громадському транспорті. Цей злочин може каратися смертною карою. Це й підтвердив 10 вересня президент США Дональд Трамп, який заявив:

Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути швидко засуджена лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути. Дональд Трамп

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ірина Заруцька, яку вбили в потязі, буде похована на американській землі. Посольство України запропонувало організувати перевезення її тіла до України, але мати й дядько загиблої вирішили провести поховання у США.