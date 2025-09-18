Мурали на честь вбитої Ірини Заруцької з'явилися в одному з міст США: чому вони не останні (відео)

Художники США вшанували Ірину Заруцьку та готові створювати нові мурали, щоб розповісти про трагедію.

На честь українки Ірини Заруцької, яку вбили в серпні в США, в Шарлотті з'явились мурали. 23-річна дівчина померла від ножового поранення в шию. Трагедія сталась в Шарлотті, найбільшому місті Північної Кароліни, в метро. Ця історія стала відома широкому загалу — на неї відреагував навіть американський президент.

Два мурали з'явилися в TAOH Outdoor Gallery, відкритому художньому парку, призначеному для розміщення тимчасових стінописів, де будь-хто може малювати на стінах свої художні твори. Зараз дві з цих стін тимчасово присвячені Ірині.

Один з муралів, створеній художником Алі Карлсоном. Це жовті літери імені "Ірина" на синьому тлі. Поруч із ним зображено чорно-біле обличчя Заруцької на тлі українського прапора. Цей мурал намалював Браян Маркес із Primed N Ready Murals.

Мурали про історію життя та смерті Ірини Заруцької можуть з'явитися і в інших містах США. В соцмережах техно магнати пропонують грантові кошти художникам, які розкажуть цю історію. Наразі відомо про понад 800 зацікавлених митців. "Зараз ми маємо фінансування для майже 300 муралів", — написав Еоган Маккейб, генеральний директор і співзасновник Intercom.

Що трапилось з Іриною Заруцькою

23-річна Ірина Заруцька отримала три ножові поранення в шию, коли 22 серпня поверталася додому з вечірньої зміни в піцерії в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Чоловіка, обвинуваченого у її вбивстві, 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого, було заарештовано за 14 справами, починаючи з 2007 року, і знову звільнено під заставу в січні. Вбивство підтверджують записи камери відеоспостереження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік, що вдарив ножем Ірину мав психіатричні проблеми. Ба більше — в його родини довга історія кримінального минулого.