Рус

Мурали на честь вбитої Ірини Заруцької з'явилися в одному з міст США: чому вони не останні (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пам’ять Ірини Заруцької оживає на стінах американського міста Новина оновлена 18 вересня 2025, 12:57
Пам’ять Ірини Заруцької оживає на стінах американського міста. Фото Колаж "Телеграфу"

Художники США вшанували Ірину Заруцьку та готові створювати нові мурали, щоб розповісти про трагедію.

На честь українки Ірини Заруцької, яку вбили в серпні в США, в Шарлотті з'явились мурали. 23-річна дівчина померла від ножового поранення в шию. Трагедія сталась в Шарлотті, найбільшому місті Північної Кароліни, в метро. Ця історія стала відома широкому загалу — на неї відреагував навіть американський президент.

Два мурали з'явилися в TAOH Outdoor Gallery, відкритому художньому парку, призначеному для розміщення тимчасових стінописів, де будь-хто може малювати на стінах свої художні твори. Зараз дві з цих стін тимчасово присвячені Ірині.

Один з муралів, створеній художником Алі Карлсоном. Це жовті літери імені "Ірина" на синьому тлі. Поруч із ним зображено чорно-біле обличчя Заруцької на тлі українського прапора. Цей мурал намалював Браян Маркес із Primed N Ready Murals.

Мурали про історію життя та смерті Ірини Заруцької можуть з'явитися і в інших містах США. В соцмережах техно магнати пропонують грантові кошти художникам, які розкажуть цю історію. Наразі відомо про понад 800 зацікавлених митців. "Зараз ми маємо фінансування для майже 300 муралів", — написав Еоган Маккейб, генеральний директор і співзасновник Intercom.

Що трапилось з Іриною Заруцькою

23-річна Ірина Заруцька отримала три ножові поранення в шию, коли 22 серпня поверталася додому з вечірньої зміни в піцерії в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Чоловіка, обвинуваченого у її вбивстві, 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого, було заарештовано за 14 справами, починаючи з 2007 року, і знову звільнено під заставу в січні. Вбивство підтверджують записи камери відеоспостереження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік, що вдарив ножем Ірину мав психіатричні проблеми. Ба більше — в його родини довга історія кримінального минулого.

Теги:
#США #Вбивство #Шарлотт #Мурал #Ірина Заруцька