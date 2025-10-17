Вбили, щойно приїхав: в Ірландії трагічно загинув український підліток

Поліція припускає, що вбивця, вбитий та поранені під час бійки були знайомі

В Ірландії невідомий вбив 17-річного українця Вадима Давиденка та поранив ще двох людей. Трагедія сталася у притулку для неповнолітніх, що шукають міжнародного захисту в ірландській столиці, Дубліні.

Що треба знати:

Вадим Давиденко нещодавно прибув до Ірландії у пошуках притулку

В приміщенні спалахнув конфлікт, внаслідок якого був вбитий українець, ще двоє осіб постраждали

Нападник — іноземець, який був знайомий із загиблим, кажуть правоохоронці

Про трагедію повідомило ірландське видання The Irish Times. Відомо, що Давиденко нещодавно прибув до Ірландії та проживав у притулку для неповнолітніх менше одного тижня. Сам напад стався ще 8 жовтня в житловому комплексі Grattan Wood у районі Донегмід, де розташована установа.

У приміщенні для дітей-біженців спалахнув конфлікт, під час якого один з присутніх вихопив ніж та атакував інших дітей. Вадим Давиденко загинув від отриманих поранень, також було легко поранено ще одного підлітка, а жінку, яка також перебувала у приміщенні, ушпиталили з ранами середньої тяжкості.

Поліція почала розслідування за фактом вбивства. Попередньо, нападник, загиблий та поранений — іноземці, які були знайомі між собою, повідомили у поліції. У приміщенні притулку посилили охорону. Співчуття щодо трагедії висловили міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган, міністр оборони Мікеал Мартін, міністр у справах дітей Норма Фолі та танаїсте (друга за рангом людина уряду Ірландії, аналог віцепрем'єр-міністра) Саймон Гарріс.

"Ми висловлюємо наші щирі співчуття та незмінну солідарність з українською громадою в Ірландії та за кордоном. Ми стоїмо з вами в цей важкий час і солідарні з усіма дітьми, які тікають від війни та переслідувань", — прокоментував інцидент Форум громадянського суспільства України.

Вбивство Ірини Заруцької

Нагадаємо, Сполучені Штати сколихнуло вбивство української біженки Ірини Заруцької. 23-річна Заруцька отримала три ножові поранення в шию, коли 22 серпня поверталася додому з вечірньої зміни в піцерії в Шарлотті, штат Північна Кароліна. У вбивстві звинуватили 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого — він мав психіатричні проблеми, був відомим рецидивістом, заарештовувався у 14 справах, але постійно звільнявся під заставу.

Момент вбивства потрапив на камери, тож вину Брауна було фактично доведено. На вбивство відреагував президент США Дональд Трамп — він виступив з вимогою стратити Брауна. Ірині присвятили низку муралів в містах США, частину з яких профінансував Ілон Маск. А в штаті, де сталася трагедія, ухвалили "Закон Ірини", який посилює перевірку злочинців перед звільненням їх під заставу, забороняє заставу для рецидивістів та зобов'язує заарештованих перед звільненням під заставу пройти психіатрічне обстеження.